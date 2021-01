Ce sont les coutumes les plus courantes des Latinos pour accueillir la nouvelle année Que représente la couleur jaune et pourquoi les gens l’utilisent-ils dans leurs sous-vêtements? Pour beaucoup de gens, ils ont travaillé pour eux et d’autres pensent simplement que c’est une superstition

Dîner à la maison, partager avec la famille, lever des verres et nous faire un câlin fraternel sont quelques-unes des traditions qui ornent le monde avant 12 carillons, mais il y en a 5 Les croyances du Nouvel An que les Latinos font pour attirer le bonheur et la prospérité.

L’arrivée de 2021 nous remplit d’un grand espoir car c’est une nouvelle année pleine de nouvelles résolutions et résolutions malgré tant d’adversités.

De nombreuses personnes dans le monde attendent la fin de 2020, qui a été difficile pour toute l’humanité à faire face à cause de la pandémie COVID-19, pour franchir les barreaux et passer à autre chose.

Des rituels très variés

Cependant, les croyances du Nouvel An des Latinos aux États-Unis et dans d’autres régions du continent sont très variées et en même temps importantes.

Les croyances du Nouvel An des Latinos sont très enracinées et se réalisent dans la nuit du 31 décembre tant attendue dans le seul but de souhaiter avoir plus de chance au début de 2021.

Il reste peu de choses pour la fin de 2020 et les gens commencent à se préparer dans le but d’embrasser la nouvelle année au milieu d’un scénario différent, en appliquant des mesures de biosécurité pour COVID-19.

De nombreuses familles se confient pleinement à Dieu, tandis que d’autres parient sur les croyances éloquentes et efficaces du Nouvel An.

Alors, prenez note de certains des rituels du Nouvel An les plus populaires pour les Latinos.