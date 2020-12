Les 500 premiers vaccins Pfizer contre le covid-19 à destination de la Galice arrivent ce dimanche à l’endroit où ils seront stockés à Saint-Jacques-de-Compostelle pour démarrer le processus de vaccination à la maison de retraite Porta do Camiño. . / Lavandeira jr

Santiago de Compostela, 26 décembre . .- Les 500 premières doses du vaccin Pfizer contre le covid-19 sont déjà arrivées à l’endroit où elles seront stockées à Saint-Jacques-de-Compostelle pour commencer le processus de vaccination ce matin à la résidence des anciens de Porta do Camiño.

Ces vaccins sont arrivés vers dix heures du matin à l’entrepôt d’une entreprise qui dispose du système de congélation nécessaire à sa conservation au froid, après avoir voyagé de Guadalajara pendant la nuit dans un convoi escorté par la Garde civile avec le soutien de la Police nationale. .

La Xunta de Galicia a déjà “tout préparé”, comme il l’a assuré ce samedi, pour lancer le processus de vaccination à la maison de retraite Porta do Camiño, où un exercice a été effectué hier, dans la zone sanitaire de Saint-Jacques-de-Compostelle, choisie pour être celui avec les cas les plus actifs de coronavirus.

Pour des raisons de santé et de sécurité, les médias ne pourront pas accéder au centre, le gouvernement galicien fournira donc les images de la vaccination.

À midi, le ministre régional de la Santé, Julio García Comesaña, et la ministre régionale de la politique sociale, Fabiola García, se présenteront sur une place de Compostelle pour évaluer le déroulement de cette première journée de vaccination contre le covid-19 dans la communauté galicienne.

Un maximum de 250 personnes seront vaccinées ce dimanche, à commencer par un usager de la résidence et un travailleur, puisqu’il faut administrer deux doses du vaccin à chacun des patients prioritaires.

Demain, lundi, le gros des vaccins sera reçu, 18 000 doses supplémentaires pour compléter la première livraison hebdomadaire du gouvernement central. Mais ils ne peuvent pas être utilisés le même jour, il faudra donc attendre mardi pour que la vaccination soit effectuée simultanément dans les résidences des sept zones de santé galiciennes.

D’abord pour vacciner les plus de 20 000 utilisateurs de ces maisons de retraite et les 17 000 travailleurs de ces centres, puis les 3 000 professionnels de santé qui sont directement en contact avec les patients atteints de coronavirus.