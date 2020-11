Xavi Hernández était dans le viseur du conseil d’administration pour diriger Barcelone (NOUSHAD THEKKAYIL /)

le FC Barcelona essaie de sortir de l’une des plus grandes crises de ces dernières années à la fois sportif et social: sur le terrain, la saison dernière, ils n’ont remporté aucun des titres qu’ils avaient en jeu, en dehors du terrain, le point le plus élevé est venu avec le démission récente du président Josep Maria Bartomeu.

Entre les deux, il y avait de nombreux chapitres, comme la défaite humiliante contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions et le départ ultérieur de Quique Setién. C’est à cette époque, avant l’arrivée de Ronald Koeman, que la possibilité pour Xavi Hernández d’assumer les rênes de l’équipe a été envisagée.

Cependant, les médias espagnols Deportes Cuatro ont fini par confirmer les informations que Cadena Ser avait données à l’époque, dans lesquelles ils révélaient les 8 demandes du milieu de terrain historique pour diriger Barcelone.

Xavi Hernández est l’entraîneur d’Al-Saad du Qatar

Les huit demandes de Xavi au conseil d’administration de Barcelone

Il voulait rejoindre en juin, et pas au milieu de la saison

Je voulais un contrôle maximal de la zone sportive

Il a demandé la signature de Carles Puyol. Je le voulais près des bureaux et près du terrain

Je voulais un contrôle global du football de base, avoir une vision globale du club

Retrouver la figure de Joan Vilá, une personne qu’il considère comme son père sportif

Il a demandé la signature de Jordi Cruyff

Remodelage des services médicaux du Barça. Changer le responsable actuel des services médicaux de Barcelone

Il voulait que son frère Óscar Hernández fasse partie de l’équipe d’entraîneurs

Comme l’a révélé l’Espagne, lorsque cette liste est parvenue aux mains de l’ancien président Josep Maria Bartomeu, il a été lu et rejeté sur-le-champ. À partir de là, il a été décidé de chercher le premier candidat pour occuper le banc et ils sont allés le chercher: Ronald Koeman.

Par la suite, c’est le milieu de terrain espagnol Gabi, qui joue actuellement pour Al-Saad de Xavi Hernández, qui a donné un aperçu de ce qui s’était passé: “Xavi nous a dit que Barcelone était venu le chercher et nous a dit qu’il restait avec nous et qu’il n’a pas accepté l’offre du Barça et c’est ainsi que cela s’est passé. Je pense que c’était clair pour lui, la situation à Barcelone n’était pas la bonne ».

Au fil des jours l’entité a tenté de rétablir l’ordre tant au niveau institutionnel que sportif. Avec l’arrivée de Ronald Koeman, le départ de Luis Suárez était un autre des scandales dans lesquels le club a joué pendant la période de transfert, une perte sensible que l’équipe ressent maintenant dans un début de saison irrégulier.

