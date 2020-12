Les meilleurs personnages de la série de 2020

La fin de 2020. Beaucoup ne peuvent pas croire que nous avons atteint les derniers jours d’une année qui resteront dans la mémoire de tous, en raison de la pandémie de coronavirus et de la quarantaine qui nous a amenés à rester chez nous pendant des mois sans fin. Sans aucun doute, la série et aussi certains films faisaient partie de la société que nous avons trouvée à l’intérieur. Et certains personnages sont entrés dans nos cœurs d’une manière qui nous a fait frissonner même dans des situations inattendues. Voici un voyage à travers les fictions dans lesquelles les rôles féminins se sont imposés comme jamais auparavant.

Esther Shapiro (Peu orthodoxe)

Sorti sur Netflix le 26 mars, Unorthodox a réalisé ce que jusque-là très peu de séries avaient exploré: entrer dans le monde de l’orthodoxie juive, avec ses usages et ses coutumes. Je suis magistralement joué par l’actrice née à Tel Aviv, Shira a, a réussi à nous montrer le fardeau et le besoin de changement dont cette fille avait besoin, abandonnée par sa mère et plongée dans un mariage dont elle ne voulait pas. Un appel au secours et à la libération qui n’a jamais été forcé mais une conséquence de la soumission. Un personnage qui traverse l’histoire et restera dans notre mémoire comme l’un des meilleurs de cette année.

Bittori (Patrie)

Elena Irureta est l’actrice qui a donné vie à Bittori, l’un des personnages principaux de la série HBO, Patria. Cette femme est victime des violences de l’ETA, lorsqu’elle devient veuve après qu’un groupe de terroristes a abattu son mari dans la rue et en plein jour. Une femme brisée qui veut seulement que les meurtriers s’excusent auprès d’elle et qui devient le reflet fidèle de ce que furent ces années de confrontation au Pays basque. Énorme Bittori.

Beth Harmon (Gambit de Lady)

Que pouvons-nous dire d’autre sur Anna-Joy Taylor que nous n’avons pas déjà dit?. L’actrice qui a vécu des années de son enfance à Buenos Aires, a représenté Beth Harmon dans l’une des meilleures mini-séries de cette année: Gambito de Dama. Possédant un regard pénétrant et des silences qui parlaient plus fort que les mots, Beth est une fille effrayée, peu sûre d’elle, accro aux tranquillisants, abandonnée et en manque d’affection. Mais elle trouve son monde aux échecs et y devient une femme déterminée, libre et forte. Personnage inoubliable celui de Beth qui a marqué à jamais la carrière de Taylor.

Connell Waldron (Personnes normales)

L’acteur Paul Mescal Il est un quasi-débutant dans la fiction avec la série Normal People (que vous pouvez voir sur Stratzplay). Connell est un adolescent aux origines modestes et il est le garçon populaire de l’école qu’il fréquente. C’est un bon élève, un athlète, les filles le poursuivent. Tout en lui brille. Il tombe amoureux de la fille riche, Marianne, hargneuse dans les relations, froide aux yeux du groupe mais craignant que personne ne l’aime. Ce que Connell transmet avec son regard, son corps et son sourire est tellement exquis qu’il nous fait vibrer au point de vouloir entrer dans l’écran et le contenir. Un grand acteur apparaît qui nous a donné un rôle incroyable en 2020.

Bébé Yoda / Grogu (Le mandalorien)

Cette année, nous nous souviendrons également de lui pour l’arrivée de la plateforme de streaming Disney Plus dans notre pays et avec elle la première de l’un de ses chevaux de bataille, The Mandalorian. Baby Yoda est devenu le “propriétaire” de cette série, déplaçant les humains de ce podium, car il a réussi à entrer dans nos cœurs de la tendresse.

Johnny Lawrence (Cobra Kai)

Même si William Zabkaya C’est déjà une vieille connaissance – il a joué le même rôle dans les années 80 dans les films de Karate Kid -, ce garçon méchant et rebelle est un autre des personnages qui ont marqué 2020. Malgré le fait que la série avait déjà été créée il y a deux ans en YouTube Premium, son arrivée sur Netflix a provoqué une révolution et tout le monde s’est tourné vers cette fiction pour passer ses journées en quarantaine plus agréables. Johnny est un renégat qui vit dans le passé et ne pouvait réussir dans aucun aspect de sa vie. C’est l’autre côté de la médaille de Danny Larruso qui apprécie son ensemencement. Un homme dur mais bienveillant qui cherche toujours son espace dans un monde hostile.

Front orageux (Les garçons)

Il est l’un des personnages les plus néfastes et machiavéliques de la série Amazon Prime, The Boys. Aya Cash est l’actrice qui donne vie à ce méchant qui ressemble à un protecteur et membre du «7». C’était un personnage surprenant qui savait faire de la place dans ce deuxième opus de fiction et a réussi à devenir un méchant à craindre. Image impeccable de la folie de la suprématie blanche que Homelander parvient à faire du duo le plus abominable à la télé.

Lady Di (La Couronne)

L’une des tâches les plus difficiles pour un acteur est de donner vie à un vrai personnage populaire et aimé. Quelle tâche l’actrice anglaise avait Emma Corin face à ce défi de donner vie à la princesse Diana Spencer, connue de tous sous le nom de Lady Di. Au-delà de sa ressemblance physique, Emma parvient à transmettre la fragilité du personnage, ses allées et venues avec le prince et la douleur que cela impliquait que personne ne l’aime vraiment. Une interprétation juste, précise, avec quelques libertés mais respectueuse et précieuse.

Devi (Moi jamais)

Maitreyi Ramakrishnan est l’actrice de 18 ans qui a donné vie à Devi dans la série I Never, une belle comédie qui a été créée en avril de cette année. Produit par Mandy Kalling, cette fiction explore la vie de Devi, une fille née de parents indiens. Ses années de lycée en Californie vont à l’encontre des règles et des mandats religieux de sa mère, car l’adolescente veut vivre et profiter de son adolescence avec ses amis. Une recrue par intérim qui apporte de la fraîcheur et des reflets qui ne sont pas forcés et se sentent authentiques. Un autre grand personnage de 2020.

