En 2020, 433 cyclistes sont morts dans des accidents de la circulation. Photo: DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Dans le journal télévisé Noticentro Uno CM et ils ont présenté un rapport sur la réduction des accidents de la route en Colombie en 2020, qui était de 18%, selon les données de l’Agence nationale de la sécurité routière, bien qu’il y ait eu une augmentation du nombre de décès de cyclistes.

«Il y a eu une réduction de 18% des décès par rapport à 2019, où 5 458 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route entre le 1er janvier et le 31 décembre, contre 6 633 décès en 2019», a-t-il expliqué. Noticentro Uno, Luis Lota Directeur de l’Agence nationale de sécurité routière.

Selon un rapport de l’Observatoire national de la sécurité routière, cité dans ce journal télévisé, les motocyclistes sont ceux qui sont le plus morts dans des accidents de la route en 2020.

“Il est très important de souligner que l’acteur de la route qui meurt le plus est le motocycliste. Au cours de l’année immédiatement précédente, 2908 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route, dans ce type de véhicule», A indiqué Lota.

Bien que, selon les données de l’Observatoire de la sécurité routière, les décès d’utilisateurs de motos aient été réduits de 15% en 2020 par rapport à 2019, lorsque 3455 personnes étaient enregistrées.

Aux motocyclistes, Elle a été suivie par les piétons avec le plus de décès dans les accidents de la route en 2020, avec 1128 décès, bien qu’ils aient également été réduits par rapport à 2019, où il y avait 1660 décès. des passants.

Cependant, le nombre de décès de cyclistes dans des accidents de la route a augmenté de 4,59%, passant de 414 décès en 2019 à 433 en 2020.

“La mort de cyclistes a augmenté dans certaines villes comme Bogotá, car l’utilisation du vélo a doublé et les cyclistes sont beaucoup plus exposés. Nous avons besoin d’un plus grand respect de tous les acteurs de la route envers les cyclistes et des cyclistes ayant des règles de circulation de base. Il faut aussi que les villes gèrent leur vitesse, et adoptent un maximum de 50 kilomètres par heure pour la protection à la fois des cyclistes, des piétons et des autres acteurs de la route », explique Dario Hidalgo, expert en mobilité.

Quant aux villes, Bogotá a été celui où les décès dans les accidents de la route ont le plus baissé, passant de 517 en 2019 à 399 en 2020. Il en est de même pour Medellín, qui a réduit le nombre de décès de 242 à 194, entre 2019 et 2020. Dans une moindre mesure, Cali aussi a enregistré une réduction du nombre de décès dans les accidents de la route, enregistrant 324 décès en 2019 et 319 en 2020.

Dans les villes des Caraïbes, en revanche, il y a eu une augmentation des décès. Barranquilla (Atlántico) a eu un décès de plus, passant de 96 décès en 2019 à 97 en 2020. À Carthagène (Bolívar), ils sont passés de 98 à 101 décès. Montería (Córdoba) de 60 à 71 et Valledupar (César) de 56 à 69.

Cependant, Santa Marta (Magdalena), qui est passée de 74 morts dans des accidents de la route en 2019, à 60 en 2020; et Rioacha (Guajira), qui est passée de 36 à 20 décès dans des accidents de la circulation, sont les villes des Caraïbes où le nombre de morts a été le plus élevé.

Quant à tranches d’âge, les personnes âgées de 20 à 25 ans sont celles qui sont le plus décédées en 2020 dans des accidents de la circulation, avec 786 décès, suivies par celles entre 25 et 30 ans, avec 734 décès, et ceux de 30 à 35 ans, avec 535 morts.

En ce qui concerne le sexe, ce sont les hommes qui sont le plus morts dans des accidents, avec 4 547 décès en 2020. Alors que l’an dernier, 911 femmes sont mortes dans des accidents de la route en Colombie.

Émeutes et 3 blessés après un événement massif qui a convoqué des influenceurs des médias sociaux à Cali

Fenalco Antioquia a accepté la démission de son directeur exécutif