BRASILIA (AP) – La police de l’État de Rio de Janeiro a accusé un influenceur brésilien de corruption de mineurs, faisant craindre que le détracteur du président Jair Bolsonaro soit la cible de représailles à motivation politique.

La police a accusé Felipe Neto le 5 novembre de “partager du matériel inapproprié pour des enfants et des adolescents sur sa chaîne YouTube” sans établir de classification par âge concernant le contenu et la langue, suite à une demande du ministère de la Justice de Bolsonaro, selon un communiqué. de la police de Rio de Janeiro publié vendredi soir.

Neto, considéré par le magazine TIME comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde, a tweeté que l’accusation répond à une campagne de diffamation des partisans de Bolsonaro.

“Un détective a décidé d’engager une procédure contre moi sans enquêter sur quoi que ce soit”, a tweeté Neto. «Nous faisons confiance au système judiciaire. C’était quelque chose que nous attendions et nous sommes 100% calmes ».

Bolsonaro, le seul autre Brésilien choisi par le magazine TIME en septembre parmi les influenceurs de la liste de cette année, a partagé la nouvelle du cas de Neto sur son compte Twitter samedi matin.

Neto, 32 ans, est un critique franc de Bolsonaro et est devenu particulièrement célèbre pour une vidéo de six minutes qu’il a réalisée en juillet pour le New York Times. Dans cette vidéo, il a accusé Bolsonaro de prendre la pandémie à la légère pour avoir prétendu que les médicaments antipaludiques sont un remède contre le coronavirus.

Neto compte 40 millions d’abonnés sur YouTube et 12,5 millions sur Twitter.

Il n’y a pas de classification par âge pour les contenus publiés sur les réseaux sociaux, et une tentative en 2018 du gouvernement précédent d’imposer les mêmes classifications en vigueur pour la radio et le cinéma sur Internet a échoué, a expliqué Ricardo Barretto, un avocat constitutionnel brésilien.

Punir les gens pour le contenu qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux “est typique des régimes autoritaires”, a déclaré Barreto, professeur dans deux universités de Brasilia, lors d’un entretien téléphonique. “Dans ce cas, il me semble qu’il s’agit d’une attaque possible contre le droit constitutionnel et le droit humain à la liberté d’expression avec une accusation qui, jusqu’à présent, n’a abouti à rien de concret.”

L’accusation doit maintenant décider de porter plainte ou non. Le ministère brésilien de la Justice a refusé de commenter.