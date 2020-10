Donald Trump a accusé Joe Biden d’avoir reçu 3 millions de dollars de la Russie.

Etats-Unis. Le candidat démocrate, Joe Biden et l’actuel président des États-Unis, Donald Trump ils se sont affrontés ce jeudi lors du dernier débat avant les élections présidentielles du 3 novembre.

Il est à noter que l’événement a eu lieu à l’Université de Belmong à Nashville, dans l’État méridional de Tennessee.

Le format suivi lors de l’événement était le même que le premier. Cela a été divisé en six segments de 15 minutes chacun.. Les sujets abordés sont: la pandémie COVID-19; Familles américaines; conflits raciaux; le changement climatique; la sécurité nationale; et compétences en leadership.

Lisez aussi: Donald Trump doit fournir des documents financiers; selon l’ordre de coupe

Vaccin contre le covid-19

Lors de sa comparution, Donald Trump a insisté sur le fait qu’il y aura un vaccin contre le COVID-19 “dans quelques semaines”. MAlors que, le candidat démocrate Joe Biden, a averti que le pays attend “un hiver sombre” en raison de la pandémie, et que son rival “n’a pas de plan clair”.

«Monsieur le Président, vous avez dit qu’un vaccin pourrait être prêt en quelques semaines. Cependant, ses experts ont déclaré que le plus tôt possible était en 2021. Et même dans ce scénario, les gens doivent porter des masques et pratiquer la distanciation sociale jusqu’en 2022 », a demandé la modératrice du débat, Kristen Welker

“Non, je crois que l’heure que je dis est précise et je crois qu’ils ne comptent pas sur les militaires comme moi. Mais nous avons nos généraux prêts, un en particulier, qui est le chef de la logistique.. Et ce sera une distribution très facile pour lui. Dès que nous aurons le vaccin, et que nous espérons avoir 100 millions de doses, dès que nous l’aurons, il est prêt à le distribuer », a répondu le président américain.

Il est à noter que les deux candidats ont dressé une image complètement différente du défi auquel le pays est confronté en raison de la pandémie au début du deuxième et dernier débat précédant les élections du 3 novembre, à Nashville (Tennessee).

Trump: “Le vaccin arrivera avant la fin de l’année”

Interrogé par le modérateur, Donald Trump a reconnu qu’il n’a aucune “garantie” que le vaccin sera distribué pendant cette période.

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il pense qu’il arrivera “avant la fin de l’année”. Et cela malgré que de nombreux scientifiques pointent plutôt vers 2021.

Interrogé sur la société pharmaceutique qui l’obtiendra, Trump a répondu: «Johnson & Johnson se porte très bien, Moderna va très bien, Pfizer se porte très bien », et il a également cité les essais cliniques en cours de développement en Europe.

Biden: “Donald Trump ne peut pas rester président”

Pour sa part, Biden accusé Atout à ne pas assumer la «responsabilité» de l’impact de la pandémie aux États-Unis, pays du monde avec le plus de cas de covid-19 (8 millions 404 000 524) et avec plus de 220 000 décès, et a déclaré: «Quiconque est responsable de tant de morts ne devraient pas rester en tant que président.

“Nous sommes sur le point d’entrer dans un hiver sombre, et il n’a pas de plan clair” pour combattre le COVID-19[feminine, a souligné le candidat démocrate.

Biden a déclaré que Trump ne pouvait pas continuer à la présidence.

“(Trump) dit que les gens apprennent à vivre avec ça, incroyable! Nous en mourons », a-t-il ajouté. Le président a répondu qu’il ne pense pas que les États-Unis vont avoir un hiver sombre “du tout“Et a insisté:” Nous ne pouvons pas fermer notre nation. “

Pour ce qui précède, Joe Biden Il a déclaré que la forte propagation du virus justifiait l’arrêt des activités. Et si la propagation du virus atteint un certain rythme, la suspension des activités est justifiée.

Et lorsque vous ouvrez, vous devez ouvrir en toute sécurité. Les écoles ont besoin d’argent, de systèmes de ventilation, de plus d’enseignants. Trump a refusé de soutenir les écoles “, a déclaré Biden.

À ce qui précède, Trump a répondu qu’il voulait ouvrir des écoles. “Nous devons ouvrir le pays, nous ne pouvons pas fermer le pays”, a-t-il souligné.

En ce sens, Biden a blâmé le président Donald Trump pour les décès causés par la pandémie. Et il a répété qu’en tant que tel, il ne devrait pas être relégué.

«Ce que je ferais, c’est m’assurer d’encourager tout le monde à porter des masques tout le temps. Je veillerais à ce que nous soyons orientés vers l’investissement dans les tests rapides. Je m’assurerais d’établir des normes nationales pour l’ouverture d’écoles et l’ouverture d’entreprises de manière à ce qu’elles soient sûres », a déclaré Biden.

De même, Donald Trump a noté: «Joe Biden ne parle que de quarantaines et de fermeture de villes. Nous devons ouvrir des entreprises et des écoles. Le remède ne peut pas être pire que la maladie.