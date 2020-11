15 minutes. Les allégations sans preuve de fraude électorale du président américain Donald Trump ont provoqué des divisions parmi les républicains, de nombreux législateurs se distançant du président et déchaînant la colère dans son cercle le plus proche, en particulier de la part de ses fils Eric et Don Jr.

Dans un discours inhabituel de la Maison Blanche jeudi, Trump a déclaré qu’il aurait remporté les élections si seuls les votes «légaux» avaient été comptés. Dans ce document, il a accusé les démocrates de vouloir «voler» le résultat électoral.

Auparavant, Trump avait exhorté à «arrêter» le décompte des voix.

“Compter chaque vote est le cœur de la démocratie”, a déclaré le sénateur Mitt Romney, ancien candidat républicain à la présidentielle en 2012, dans un communiqué. “Le dépouillement de chaque vote est au cœur de la démocratie. Ce processus est généralement long et, pour ceux qui l’exécutent, frustrant. Les votes seront comptés et s’il y a des irrégularités, ils feront l’objet d’une enquête et seront finalement résolus par les tribunaux”, at-il ajouté.

De même, Marco Rubio, un sénateur de Floride et l’un des plus proches de Trump, a fait remarquer que le fait «qu’il faut des jours pour compter les votes n’est pas une fraude».

D’autres républicains sont allés plus loin face aux allégations de fraude de Trump, comme le gouverneur du Maryland Larry Hogan. Il a souligné qu ‘”il n’y a pas de défense pour les commentaires” de Trump, qui, selon lui, “sapent le processus démocratique”.

Face à cela, les fils du président Eric et Don Jr., très actifs dans la campagne électorale, ont jeté leurs fléchettes contre le parti.

“L’absence totale d’action de pratiquement tous les candidats jusqu’en 2024 est assez stupéfiante. Ils ont une plate-forme pour montrer qu’ils sont disposés et capables de se battre mais préfèrent céder à la mafia de la presse à la place”, a déclaré Don dans son récit de Twitter

L’absence totale d’action de pratiquement tous les «espoirs du GOP 2024» est assez incroyable. Ils ont une plateforme parfaite pour montrer qu’ils sont prêts et capables de se battre, mais ils se recroquevilleront plutôt devant la foule médiatique. Ne vous inquiétez pas, @realDonaldTrump se battra et ils pourront regarder comme d’habitude! – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 5 novembre 2020

Peu de temps après, son frère Eric a écrit sur le même réseau social: “Où est le Parti républicain? Nos électeurs ne l’oublieront jamais.”

Dans les dernières heures, certains républicains se sont avancés. Ainsi, le chef de la minorité conservatrice à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a faussement affirmé que Trump avait remporté les élections et exigé que «les votes légaux soient protégés».

Parmi tous les bruits générés et la tension croissante, se distingue la distance mise par le plus puissant législateur républicain de Washington, le président du Sénat, Mitch McConnell.

“Affirmer que vous avez remporté les élections est très différent de la finalisation du décompte des voix”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Selon les dernières données, le candidat démocrate, Joe Biden, est sur le point d’obtenir les 270 voix électorales nécessaires pour remporter les élections. Absence de résultats à concrétiser dans quatre États: la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada et l’Arizona, où le démocrate mène l’examen dans quatre d’entre eux.

Jusqu’à présent, Biden a obtenu 253 voix contre 213 pour le président actuel.