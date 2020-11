15 minutes. Les États-Unis (USA) ont vécu un Black ce vendredi Vendredi marqué par la pandémie, avec peu de monde dans les magasins, avec moins de remises et avec un virage vers le shopping sur Internet qui, selon certains experts, marquera la voie de ce que sera ce festival des consommateurs dans le futur.

Dans des villes comme New York, certaines des scènes traditionnelles des acheteurs ont été vues à la porte des grands magasins ou des magasins d’électronique. Cependant, l’attente dans les rues était loin d’être habituelle.

Dans certaines villes, il y a eu des scènes d’acheteurs qui attendaient aux portes des magasins (. / EPA / Tannen Maury)

Compte tenu de l’urgence sanitaire, de grandes chaînes telles que Walmart et Best Buy ont décidé cette année de faire progresser les ventes pour encourager les gens à faire leurs achats de manière plus échelonnée. En outre, ils proposent tous des promotions également via leurs sites Web.

La recommandation des autorités sanitaires était également d’opter pour les achats en ligne. Ils ont souligné que se rendre dans des «centres commerciaux bondés» est une activité à haut risque, comme indiqué dans une note d’information des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Achats sur Internet

Tout cela a conduit au fait que cette saison des fêtes, moment clé du calendrier pour de nombreuses entreprises américaines, est devenue celle du commerce électronique, renforçant la tendance déjà observée depuis le déclenchement de la pandémie COVID-19.

Bien qu’il n’y ait pas encore de données définitives, les attentes indiquent une explosion des transactions Internet ce vendredi noir. Selon la National Retail Federation, les ventes en ligne devraient croître de 20 à 30% pendant les vacances de novembre et décembre.

Les ventes sur Internet ont fortement augmenté, selon les données d’Adobe Analytics (Pixabay / fancycrave1)

Cette association de vente au détail s’attend à ce que, dans l’ensemble, les dépenses au cours de cette période augmentent entre 3,6 et 5,2%, passant de 755,3 milliards de dollars à 766,7 milliards.

Contrairement à ces dernières années, la plupart des magasins ont été fermés ce jeudi pour Thanksgiving. Pendant ce temps, les ventes en ligne ont fortement augmenté, selon les données d’Adobe Analytics, qui analyse les transactions sur les sites Web de 80 des 100 plus grands détaillants américains.

Les dépenses ont atteint 5,1 milliards de dollars cette année, 21,5% de plus qu’en 2019. Près de la moitié des achats ont été effectués via des téléphones portables.

Un Black Friday avec moins de ventes aux États-Unis

Contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre étant donné que de nombreux magasins aux États-Unis sont presque vides par rapport au Black Friday les autres années, Cette période de vente particulière connaît généralement des remises plus faibles. C’est ce qu’affirment plusieurs sociétés d’analyse.

De nombreux magasins sont presque vides par rapport aux autres années (. / EPA / Jason Szenes)

La principale explication, soulignent-ils, est que de nombreuses entreprises ont décidé de réduire leurs stocks. Par conséquent, ils ressentent moins de pression pour essayer de sortir les marchandises.

Par exemple, la chaîne de grands magasins de luxe Saks a raccourci la durée de ses ventes cette année et prévoyait de proposer beaucoup moins de produits à prix réduit pendant cette période, en particulier des vêtements de créateurs.

“Cette année, une grande partie de ce qui aurait été mis en vente pour le Black Friday ne l’est pas”le PDG de l’entreprise, Marc Metrick, a expliqué au Wall Street Journal.

De nombreuses autres entreprises du secteur du luxe, y compris des noms connus comme Coach et Ralph Lauren, ont adopté des stratégies similaires.

Un changement permanent?

Selon certains experts, les nouveautés que la pandémie a forcées indiquent où l’avenir du Black Friday aux États-Unis peut aller. À la fois en raison de la force des promotions sur Internet et en raison d’un calendrier différent et moins concentré sur une seule journée.

«Nous assistons à un changement fondamental dans le calendrier des promotions», a déclaré Steve Sadove, ancien directeur de Saks, dans une interview accordée à la chaîne financière CNBC. Il a souligné le bon travail accompli par les détaillants pour prolonger la saison des achats, anticipant de nombreuses réductions.

Sadove a assuré qu’il s’attend à ce que cette stratégie soit répétée l’année prochaine. En partie parce que, avec plus d’achats en ligne, les consommateurs préfèrent acheter avant et ne risquent pas de subir des retards dans la livraison de leurs commandes face à Noël.

Bill Simon, ancien président-directeur général de Walmart, a déclaré que les grandes chaînes tentaient depuis des années sans grand succès de prolonger la période d’achat et que finalement il semble que maintenant elles ont réussi.

Simon, cependant, a montré un certain scepticisme quant à la durabilité d’un modèle qui donne la priorité aux achats sur Internet. Cela conduit à ne vendre que des produits à prix réduit, tandis que lorsque le consommateur vient en personne attiré par une réduction, il finit souvent par acheter des choses à des prix normaux.