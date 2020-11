BUENOS AIRES, 10 novembre (.) – La dette publique s’est négociée à la baisse et les actions ont eu un biais haussier en Argentine mardi, dans un marché qui se réorganisait après un appel d’offres de conversion obligataire réussi et dans l’attente du début de nouvelles discussions sur le Gouvernement avec le Fonds monétaire international (FMI).

Les marchés financiers externes étaient généralement en hausse en raison de l’euphorie générée par le vaccin COVID-19.

L’Argentine demandera au FMI un programme de facilités étendues pour renégocier sa dette d’environ 44 milliards de dollars, a déclaré lundi le ministre de l’Economie Martín Guzmán, lorsque son portefeuille a octroyé 750 millions de dollars dans le cadre d’un appel d’offres prévu pour des fonds d’investissement externes.

«Après avoir reçu des offres de plus de 2 400 millions de dollars, le Trésor a octroyé le stipulé, soit 750 millions. De cette manière, les gros fonds parviennent à trouver un débouché via le dollar ‘Cash with Settlement’ (CCL) à un taux de change de 157 pesos contre 147 pesos auxquels le Bonar 30 et le Bonar 35 ont fermé », a déclaré le cabinet de conseil Delphos Invstment.

L’Argentine est enlisée dans une crise économique depuis 2018 et se dirige vers sa troisième année consécutive de récession, avec une contraction de près de 12% en 2020, impactée par le COVID-19 et une inflation élevée.

Le pays sud-américain a du mal à apaiser une crise monétaire sévère, pour laquelle il a imposé des contrôles stricts des capitaux, malgré une récente restructuration de la dette de plus de 100 milliards de dollars entre les mains de créanciers locaux et internationaux.

* Les obligations OTC ont baissé en moyenne de 0,4% en raison des prises de bénéfices, contre une amélioration de 1,5% lundi, l’indice de référence «Bonar 2030» cédant 0,5%.

* Le risque pays de la banque JP.Morgan a augmenté de sept unités, à 1360 points de base vers 12h40 heure locale (15h40 GMT), après avoir atteint son minimum de 1325 unités depuis début octobre la veille.

* “L’accent reste sur le FMI et le processus de consolidation fiscale. La mission commence aujourd’hui et le gouvernement continue de donner des signaux”, a déclaré le cabinet de conseil Portfolio Personal Inversiones.

* Le ministère de l’Économie a annoncé l’envoi au Congrès d’un projet de loi visant à renforcer la soutenabilité de la dette publique, tandis que le chef de portefeuille a annoncé qu’il chercherait un programme de facilités étendues devant l’organisation internationale.

* La bourse S&P Merval gagne 1,51%, à 50 398,14 unités, avec le soutien des valeurs financières et après avoir progressé de 2,39% lors de la séance précédente.

* Le peso a légèrement reculé de 0,10%, à 79,42 / 79,43 pour un dollar, la banque centrale restant en intervention de liquidité avec l’idée de maintenir le rachat de divisions, comme elle l’a fait dans le premier cinq jours ouvrables du mois où il a ajouté 179,1 millions de dollars à ses réserves.

* Le prix de la monnaie nationale sur les marchés alternatifs s’est légèrement déprécié à 148,5 pour un dollar dans le “ CCL ” et à 142,7 unités dans le “ dollar MEP ” de l’Electronic Open Market (MAE), avant un congé dans le Place des États-Unis pour le «Jour de l’ancien combattant».

* La trêve de change de ces derniers jours a conduit le peso sur le marché informel nu à s’apprécier de 1,34%, à 145/149 pour un dollar, loin du plus bas historique de 195 unités atteint le 23 octobre.

(Rapport de Jorge Otaola et Walter Bianchi)