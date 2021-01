BUENOS AIRES, 11 janvier (.) – Les actions et les obligations souveraines de l’Argentine étaient en baisse lundi, suivant le rythme de la tendance mondiale dans un contexte d’augmentation des cas de COVID-19, alors que le peso continuait de bouger légèrement et Amortissement maîtrisé, à un moment où les investisseurs attendent des informations sur les négociations du pays avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un accord de facilités prolongé.

Le monde a dépassé les 90 millions de cas de coronavirus lundi, selon un décompte de ..

“Les actifs à revenu fixe continuent de montrer de la faiblesse (… étant donné) les quelques signes positifs du côté gouvernemental vers un plan de croissance post-pandémique. Pendant ce temps, l’incertitude grandit, là où la vaccination est plus lente que prévu, retarder les attentes d’une nouvelle normalité à l’avenir », a déclaré Portfolio Personal Inversiones.

Il a ajouté que “les restrictions qui frappent l’activité – donc, la collecte – et en même temps font croître l’aide sociale, apportent de vilaines perspectives de déficit budgétaire, point clé des négociations avec le FMI”.

Une limitation des exportations de maïs a créé un nouveau point de tension entre le gouvernement et le secteur agro-exportateur local.

* Les obligations souveraines sur le marché OTC local ont baissé en moyenne de 0,3% avec des opérations sélectives, où le titre «Bonar 2030» -AL30D- a perdu 0,25%.

* La province de Córdoba est en pourparlers avec ses créanciers pour éviter de tomber en défaut de paiement. Le ministre provincial des Finances, Osvaldo Giordano, a déclaré que les pourparlers avec différents groupes d’intervenants se sont poursuivis au cours du week-end avec l’idée d’arriver jeudi avec un niveau d’acceptation qui permettrait une restructuration satisfaisante.

* “Córdoba a fait quatre offres de novembre à ce jour, mais cela n’a pas été retenu. En quelques jours, le délai de grâce est écoulé et il passe en défaut s’il n’y a pas d’accord”, a rappelé un cabinet de conseil.

* Le risque pays argentin préparé par la banque JP.Morgan a augmenté de cinq unités à 1389 points de base après midi local, après avoir atteint un niveau maximum de 1503 points le 30 octobre après avoir changé de structure un mois plus tôt.

* L’indice boursier leader S&P Merval a perdu 1,41%, à 50 941,85 unités, affecté par la faiblesse de ses pairs externes en raison d’une augmentation de l’aversion au risque.

* “Le Merval mesuré en dollars, se situe entre la résistance à court terme de 380 points et le support de 270 points, là où dans les niveaux d’aujourd’hui on est plus proche de la résistance. Bien que la tendance ne soit pas claire, retour à 270 points Cela ne semble pas invraisemblable avec une telle incertitude au niveau local », a estimé Portfolio Personal Inversiones.

* Sur le marché des changes, le peso de gros s’est déprécié de 0,29% contrôlé, à un creux historique de 85,36 ​​/ 85,38 unités par dollar.

* Le peso a reculé de 28,81 en 2020 malgré des ventes d’environ 4,19 milliards de dollars par l’autorité monétaire pour soutenir le taux de change.

* “Après un bon mois de décembre où (la banque centrale) a acheté des réserves pour près de 600 millions de dollars, les achats de la semaine dernière ont considérablement diminué, là où il y avait même des roues avec des soldes neutres”, a déclaré Roberto Geretto de Banco CMF.

Il a ajouté que c’est “un autre effet d’un agenda politique qui dissuade de générer des dollars sur le marché des changes, où tout obstacle à la demande de dollars augmente l’écart et finit ainsi par produire également moins de dollars”, a-t-il ajouté.

* Sur les marchés alternatifs, le peso s’est déprécié à 147,6 pour un dollar sur le marché boursier “ Contado con Liquitación ” (CCL), à 147,3 sur le “ dollar MEP ” de l’Open Electronic Market (MAE), tandis qu’en le circuit marginal est stable à 161 unités par dollar.

* “Il n’est pas garanti que le calme des taux de change atteint en novembre et décembre persistera. D’une part, parce que les tensions politiques au sein du Frente de Todos (parti au pouvoir) et la dynamique des marches et des contre-marches à l’égard de certaines décisions économiques ont semé l’incertitude, fond fertile pour que les pressions sur l’écart et les réserves réapparaissent », a commenté le consultant Ecolatina.

(Reportage de Walter Bianchi, édité par Maximilian Heath)