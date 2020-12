. / EPA / MAXIMILIAN VON LACHNER / Archives

Madrid, 15 décembre . .- Les marchés boursiers européens ont enregistré des résultats mitigés après l’ouverture après qu’une partie des indices de Wall Street se soit soldée par des pertes et malgré l’amélioration de l’économie chinoise, selon les données du marché.

A 9h15, les pertes de 0,35% de Madrid se sont démarquées, tandis que Zurich perdait 0,29%; Londres, 0,27%, et Milan, 0,24%, tandis que Francfort a progressé de 0,16%; Paris, 0,11%, et l’indice Euro Stoxx, 0,08%.

Les carrés du Vieux Continent ont commencé par des pertes modérées affectées par la chute de Wall Street la veille (l’indice Dow Jones perdait 0,62%; le S&P 500, 0,44%, tandis que le Nasdaq progressait de 0,5 %), mais certains ont rapidement changé de tendance.

En Chine, on savait que la production industrielle de novembre avait augmenté d’un dixième en novembre par rapport au mois précédent, à 7%, et les ventes au détail, de 7 dixièmes, à 5%, ce qui n’a pas empêché Hong Kong de reculer de 0,7. %; Tokyo, 0,17%, et Shanghai, 0,06%.

L’avance de 0,4% des contrats à terme américains a permis à certains parcs d’obtenir des gains.

Contre la pression, la baisse de 0,6% du prix du baril de Brent, qui s’échangeait à 49,95 $ en raison des doutes de l’OPEP sur l’évolution de la demande et de la production.

Le prix de l’or a augmenté de 0,65% et s’est établi à 1 843,75 $.

Le taux de change de l’euro a été établi au niveau de la clôture d’hier, 1 214 dollars.

Les intérêts sur la dette allemande à long terme s’établissent à -0,62%.