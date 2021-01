PHOTO DE FICHIER: À l’intérieur de la Bourse de Francfort, Allemagne, 30 décembre 2020. REUTERS / Ralph Orlowski

12 janvier (.) – Les actions européennes se sont stabilisées mardi après avoir chuté lors de la dernière session, avec des investisseurs en attente pour la prochaine saison de résultats des entreprises et la perspective de nouvelles mesures de relance aux États-Unis sous le nouveau président Joe. Biden.

L’indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,4% à 8 h 11 GMT, les secteurs du pétrole et du gaz et des voyages et des loisirs affichant chacun plus de 1% pour mener des gains.

Les investisseurs ont récolté des bénéfices lundi après la victoire du parti démocrate aux élections sénatoriales américaines, faisant naître des attentes pour de nouvelles mesures de relance budgétaire.

Les majors pétrolières BP, Royal Dutch Shell et Total visaient des gains, les prix du brut se redressant en raison des anticipations de réduction des réserves américaines de brut. [O/R]

La compagnie maritime danoise Maersk a augmenté de 2,8% après que les analystes de Berenberg aient revu à la hausse leur recommandation pour la valeur à «acheter», arguant que des bénéfices plus élevés – tirés par les prix du fret – pourraient faire grimper les actions. .

La société suédoise de jeux en ligne Kindred a augmenté de 5% après avoir annoncé une forte dynamique commerciale au quatrième trimestre, tandis que Renault SA a augmenté de 1,5% après avoir annoncé qu’elle débutait 2021 avec un niveau de commandes plus élevé qu’en 2019. .

