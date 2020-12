FILE PHOTO: L’indice de prix allemand DAX à la Bourse de Francfort, Allemagne, 9 décembre 2020. REUTERS / Personal

21 décembre (.) – Les marchés boursiers européens ont brusquement ouvert lundi après que la propagation rapide d’une nouvelle souche de coronavirus ait provoqué un verrouillage plus strict en Angleterre et une interdiction pour de nombreux pays de se rendre au Royaume-Uni, avec l’accord les échanges sur le Brexit doivent encore être finalisés.

Après avoir terminé la semaine dernière en hausse, l’indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 2,3% après que le Royaume-Uni a imposé le verrouillage de plusieurs régions du pays et annulé ses plans visant à alléger les restrictions à Noël alors qu’il faisait face à une nouvelle tension. de coronavirus jusqu’à 70% plus contagieux que l’original.

Le Canada, ainsi que plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, ont ordonné la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni, tandis que l’interdiction de la France incluait également les transporteurs de fret, soit par route, air, mer ou rail.

L’inquiétude concernant cet éventuel coup supplémentaire à la reprise économique a poussé le FTSE de Londres à ouvrir en baisse de 2,1%, la livre ayant chuté. Le DAX allemand était en baisse de 2,3% [.L]

Les valeurs du voyage et des loisirs ont reculé de 5,5% et se sont dirigées vers leur pire journée en trois mois, tandis que le Big Oil a mené les pertes en Europe, les nouvelles restrictions faisant craindre un coup dur. à la demande et a pesé sur les prix du pétrole. [O/R]

