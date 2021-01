Par Sruthi Shankar

11 janvier (.) – Les actions européennes ont chuté lundi après que le fort rallye de la semaine dernière les ait portées au plus haut niveau en plus de 10 mois alors que la flambée des cas de coronavirus à travers le continent et la Chine continentale semblait affectent la reprise économique mondiale.

* L’indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 0,7%, par rapport à son sommet atteint vendredi depuis février 2020.

* L’indice DAX allemand a perdu 0,8% après avoir atteint des sommets historiques la semaine dernière et le CAC 40 français a également chuté de 0,8%, tandis que le FTSE 100 de Londres a chuté de 1,1%.

* Les investisseurs se sont déplacés vers des secteurs sous-évalués du marché la semaine dernière, y compris les banques, l’énergie et les mines, après que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat aux États-Unis et ont soulevé des attentes de relance budgétaire supplémentaire.

* Les actions de Wall Street et d’Asie ont atteint des sommets records la semaine dernière, tandis que les actions britanniques ont augmenté de plus de 6%.

* “Ce qui anime le marché, c’est l’optimisme que nous aurons plus de relance budgétaire aux États-Unis, mais la question est de savoir si toutes les conditions préalables à une véritable reflation sont en place”, a déclaré Elwin de Groot, responsable de la stratégie macroéconomique chez Rabobank. .

* “Je dirais que la réponse est non. Nous n’avons pas encore fait face à la nouvelle vague d’infections virales, et la mise en œuvre des vaccins prend beaucoup de temps dans de nombreux pays.”

* La plupart de l’Europe est soumise à des restrictions strictes après que le continent est devenu le premier à signaler 25 millions de cas de coronavirus la semaine dernière, tandis que la Chine a connu sa plus forte augmentation quotidienne d’infections en plus de cinq mois. (Rapport d’Amal S et Sruthi Shankar à Bengaluru. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)