(Bloomberg) – Les actions indiennes ont progressé vers de nouveaux sommets alors que le sentiment a été stimulé par un début positif de la saison des résultats trimestriels et le début des vaccinations dans le pays cette semaine.

L’indice S&P BSE Sensex a grimpé de 0,5% à 49 012,73 à 10 h 21 à Mumbai, tandis que l’indice NSE Nifty 50 a progressé de 0,4%. Les deux indicateurs, se dirigeant vers de nouveaux records, ont été stimulés par les entreprises technologiques après que Tata Consultancy Services Ltd. a publié des bénéfices qui ont dépassé les attentes.

“Les résultats du trimestre de décembre semblent prometteurs et ont été stimulés par une reprise de l’économie”, a déclaré Deven Choksey, stratège chez KRChoksey Investment Managers Pvt. À Mumbai, “Le démarrage de la campagne de vaccination est positif pour le sentiment et se poursuit à l’échelle mondiale.”

Les actions indiennes ont profité de l’accumulation d’investisseurs étrangers au milieu des signes de reprise de l’économie, alors même qu’elle se dirige vers sa pire contraction annuelle depuis les années 1950. En tant que premier point chaud du monde pour les infections à coronavirus après les États-Unis, le déploiement des vaccinations à partir de la fin de cette semaine devrait accélérer la reprise de la croissance.

Tata Consultancy a grimpé jusqu’à 3,5% pour atteindre un niveau record après que le plus grand fournisseur d’externalisation de logiciels d’Asie ait affiché un bénéfice net et des ventes qui ont dépassé les estimations des analystes et prévoient une croissance à deux chiffres pour l’exercice prochain. Infosys Ltd. et Wipro Ltd., toutes deux en raison de publier leurs résultats mercredi, ont chacune grimpé de plus de 2%.

Le rendement de l’obligation d’État de référence à 10 ans a augmenté de cinq points de base à 5,92%, tandis que la roupie s’est affaiblie de 0,3% à 73,4750 pour un dollar américain.

Les nombres

Quinze des 19 sous-indices sectoriels compilés par BSE Ltd. ont progressé, menés par une jauge de sociétés informatiques. Quinze actions Sensex ont augmenté, tandis que 15 actions de fellInfosys Ltd. ont contribué le plus à la progression et ont connu la plus forte hausse, avec une hausse de 3,6%; Reliance Industries Ltd. a été le plus gros frein et a glissé de 0,5%

Histoires liées au marché

