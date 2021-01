La bourse de Johannesburg.

(Bloomberg) – Le principal indice boursier sud-africain a prolongé son avance à un quatrième jour, ajoutant à la clôture record de mercredi et au suivi des mouvements sur la plupart des marchés asiatiques, alors que le président élu américain Joe Biden a une voie plus claire pour stimuler la relance budgétaire après la clé élections.

L’indice FTSE / JSE Africa All Shares a augmenté de 0,4% à 9h46 à Johannesburg. Un indice des actions minières a progressé pour un quatrième jour à un niveau record, avec les géants diversifiés BHP Group Plc, qui a gagné 1,5%, et Anglo American Plc, en hausse de 1,4%, contribuant le plus de points à l’indice de référence plus large. Les producteurs de platine ont prolongé leur rallye, menés par la hausse de 4,2% d’Anglo American Platinum Ltd.

La victoire des démocrates dans deux principaux tours de scrutin en Géorgie leur donne le contrôle du Sénat américain et a relancé le soi-disant commerce de reflation qui parie sur une reprise mondiale de la pandémie. Le rand a gagné pour le premier jour sur cinq alors que les investisseurs se réjouissaient de la victoire du Sénat démocrate, compensant les nouvelles locales, notamment le nombre record de nouveaux cas de Covid-19 en Afrique du Sud et une nouvelle série de coupures d’électricité.

Le raffermissement de la monnaie nationale a stimulé les banques, avec FirstRand Ltd., en hausse de 0,8%, et Standard Bank Group Ltd., en hausse de 1,1%, également parmi les actions clés qui ont poussé le marché à la hausse.

La charge des actions sud-africaines à des plus hauts historiques a déclenché le signal que le rallye pourrait être exagéré. L’indicateur de force relative à 14 jours de l’indice de référence a grimpé au-delà de 70, un niveau considéré par certains analystes comme un avertissement que le marché pourrait avoir augmenté trop rapidement et être sur le point de reculer.

La faiblesse de l’investisseur technologique Naspers Ltd. et de son unité Prosus NV a freiné les gains dans l’indice de référence plus large après avoir signalé que l’administration Trump pourrait interdire les investissements dans les deux sociétés les plus précieuses de Chine, Alibaba Group Holding Ltd. et Tencent Holdings Ltd. Naspers, qui détient 31 La participation en% dans Tencent via Prosus a baissé de 2,2% alors que sa filiale recule de 2,6%. Tencent a glissé de 3,5% à Hong Kong.

