15 minutes. Des milliers de partisans du président des États-Unis (USA), Donald Trump, ont manifesté ce samedi dans le centre de Washington DC pour protester contre la fraude électorale présumée qu’ils dénoncent lors des élections du 3 novembre. soutenu par le président lui-même qui est sorti dans son véhicule pour les saluer.

Dès le petit matin, une rivière de partisans de Trump a inondé les rues menant à Freedom Plaza, à côté de la Maison Blanche. Ils portaient des casquettes et des T-shirts de leur campagne électorale avec le slogan «Make America Great Again» (Make America Great Again).

Peu de temps après 10h00 heure locale (15h00 GMT), la voiture de Trump est apparue sur Pennsylvania Avenue, à côté de Freedom Plaza à Washington. De là, il a salué les centaines de manifestants qui étaient concentrés à ce moment-là sur les lieux. La marche a commencé peu après midi.

Beaucoup de manifestants, pour la plupart blancs et de tous âges, ne portaient pas de masque facial (. / EPA / Shawn Thew)

Le président a souri et a salué ses partisans depuis son véhicule.

“On l’a vu au loin (Trump), on est venu tôt, on était au milieu de la foule et il est apparu“, a déclaré Terrelen, 54 ans, assistante d’un avocat, qui est venue à Washington de l’Indiana, avec son mari Jay, 55 ans, un travailleur de l’industrie aéronautique.

Jay, qui comme sa femme portait une casquette avec le slogan de la campagne Trump, a expliqué qu’ils avaient décidé de participer à cette marche pour soutenir Trump. Également, “soutenir le mode de vie américain, la liberté, la démocratie et la protection des élections légales“.

Imitant le vocabulaire que Trump utilise depuis que les résultats des élections et les allégations de fraude électorale non prouvée étaient connus, Jay a exprimé des doutes sur la légalité du vote.

“Les gens ont vu des fraudes“Il a souligné. Même,” il a vu l’extraction des bulletins de vote. Les gens ont vu des logiciels falsifiés … Il y a une raison pour laquelle Trump a dirigé pendant un certain temps la nuit des élections, puis au milieu de la nuit, 138 votes électoraux vont à Biden, c’est statistiquement impossible. “

Pas de masques

Cela s’est passé au milieu d’un important déploiement policier (. / EPA / Shawn Thew)

En ce sens, Terrelen a estimé que “les médias ne montrent pas de fraude électorale, mais il est possible de trouver la preuve qu’il y en a eu “, sans donner plus de détails.

Les participants à la manifestation ont scandé des phrases comme “arrêtez le vol (des élections)”. Des phrases telles que “CNN suce, Fox suce” sont venues des orateurs.

Beaucoup de manifestants, pour la plupart blancs et de tous âges, ne portaient pas de masque facial pour se protéger du COVID-19. Ceci, malgré le fait que les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par la pandémie.

Certains portaient des bannières avec des messages comme «les femmes pour Trump», «les Hongkongais pour Trump», «je vois les morts voter» et «arrêter les traîtres de l’État profond».

La manifestation a eu lieu au milieu d’un important déploiement policier. Pour ce samedi, un rassemblement organisé par le groupe Refuse Racism a été convoqué, également à Freedom Plaza. La fin: “Opposez-vous à la tentative de Trump de voler les élections.”

Cependant, seuls quelques manifestants isolés se sont présentés. L’un d’eux avec le signe “God Fucks All Trumpistas” est apparu sur les marges de Pennsylvania Avenue. Il a fini par se disputer bruyamment avec l’un des participants à la marche pro-Trump, regardé de loin par la police. Ils ne sont pas venus aux coups.