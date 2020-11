Daniel Craig et Pierce Brosnan ont renvoyé Sean Connery

Pierce Brosnan, qui a donné vie au légendaire agent 007 sur grand écran, a rendu un hommage posthume à l’acteur Sean Connery, est décédé samedi à 90 ans.

«M. Sean Connery, vous étiez mon meilleur James Bond en tant qu’enfant et en tant qu’homme qui est devenu James Bond lui-même. Vous projetez une longue ombre de splendeur cinématographique qui durera pour toujours. Vous avez ouvert la voie à nous tous qui suivons vos étapes emblématiques», A déclaré l’Irlandais sur son compte Instagram, accompagné d’une photo en noir et blanc de l’interprète décédé.

«Chaque homme, à son tour, vous a regardé avec révérence et admiration pendant que nous continuions avec nos propres interprétations du rôle. Vous étiez puissant à tous égards, en tant qu’acteur et en tant qu’homme, et vous le resterez jusqu’à la fin des temps. Vous étiez aimé du monde et vous nous manquerez », a ajouté Brosnan.

Connery a été le premier acteur à incarner le célèbre agent secret, dans sept films de la franchise, entre 1962 et 1983, et Brosnan a été le cinquième à donner vie à Bond, dans quatre films, de 1995 à 2002. Actuellement, le britannique Daniel Craig est le protagoniste de la saga à succès, et se souvient également de Sean comme «l’un des vrais grands du cinéma».

Daniel Craig: “Sir Sean Connery restera dans les mémoires sous le nom de Bond et bien plus encore” (Shutterstock)

À travers le compte Twitter officiel de James Bond, Craig a souligné le statut de Connery en tant que septième icône de l’art et l’a remercié pour son héritage.

“C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la mort d’un des vrais grands du cinéma. On se souviendra de Sir Sean Connery comme de Bond et bien plusFit remarquer Craig. «Il a défini une époque et un style. Avec esprit et charme, ses rôles à l’écran peuvent être mesurés en mégawatts. Il a contribué à la création du cinéma moderne », a-t-il poursuivi. «Il continuera à influencer les acteurs et les cinéastes pendant de nombreuses années à venir. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où qu’il soit, j’espère qu’il a un terrain de golf à proximité ».

Avec un bref message, la famille a déclaré que Connery était décédé aux Bahamas, où il avait vécu pendant quelques années après s’être retiré du cinéma.

“Son épouse Micheline et leurs deux enfants, Jason et Stéphane, confirment qu’il est mort paisiblement dans son sommeil et entouré de sa famille”, a déclaré le représentant de l’acteur au magazine People. “Il y aura une cérémonie privée suivie d’un hommage, qui aura lieu une fois le coronavirus terminé.”

“Au moins, il est mort dans son sommeil et c’était calme. J’étais avec lui tout le temps et ça s’est passé. C’est ce qu’il voulaitMicheline Roquebrune, une peintre française que l’acteur légendaire de 007 a épousé un deuxième mariage en 1975, a déclaré dimanche dans le tabloïd Daily Mail.Il souffrait de démence et cela a vraiment eu des effets négatifs sur lui», A-t-il révélé. «Ce n’était plus la vie. Il n’a pas pu s’exprimer«Il a parlé des derniers jours de Connery.

Les producteurs de la saga Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont également rappelé l’acteur: «Nous sommes dévastés par la nouvelle de la mort de Sir Sean Connery. Il était, et restera à jamais, dans les mémoires comme le James Bond original, dont l’entrée dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a prononcé ces mots obsédants: «Je m’appelle Bond … James Bond. Il a révolutionné le monde avec son incarnation spirituelle de l’agent secret sexy et charismatique, et il est sans aucun doute responsable du succès de la série. Nous lui en serons éternellement reconnaissants ».

Pendant ce temps, le compte Twitter de Roger Moore, géré par la famille de l’acteur décédé, a également fait ses adieux à Connery. Comme il est infiniment triste d’apprendre la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Lui et Roger étaient amis depuis de nombreuses décennies et Roger a toujours soutenu que Sean était le meilleur James Bond de tous les temps », ont-ils exprimé dans leur message.

