Le département de police de Los Angeles a utilisé la technologie de reconnaissance faciale 29 817 fois depuis 2009 et des centaines d’agents ont accès au logiciel, selon les archives obtenues par le Los Angeles Times.

Les dossiers contredisent les affirmations répétées du LAPD selon lesquelles il n’utilise pas ou ne possède pas certains documents concernant son utilisation de la technologie.

« FRT a été un outil vital qui a été utilisé pour aider à développer des pistes criminelles. FRT n’identifie pas les suspects et les résultats du FRT seuls ne déterminent pas qui la police arrête », a déclaré le porte-parole du LAPD Josh Rubenstein à Business Insider.

La technologie est devenue controversée ces dernières années au milieu des preuves croissantes de préjugés raciaux et sexistes, et plusieurs villes ont interdit aux forces de l’ordre de l’utiliser.

Le service de police de Los Angeles a à de nombreuses reprises au fil des ans minimisé son utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, a publiquement affirmé que le département ne l’utilisait pas du tout et a nié l’existence de documents connexes qui, s’ils existent, le public est légalement droit de voir.

Mais de nouveaux enregistrements obtenus par le Los Angeles Times ont révélé que le département avait largement utilisé la technologie pendant plus d’une décennie: 29 817 fois entre le 6 novembre 2009 et le 11 septembre de cette année – dont 3 750 cas depuis février.

Bien que le LAPD ne dispose pas de son propre logiciel de reconnaissance faciale, 330 personnes au sein du département ont actuellement accès au système d’identification régional du comté de Los Angeles (LACRIS), une plate-forme exploitée par le comté de LA qui s’appuie sur la technologie de DataWorks Plus, selon le LA Times.

La mesure dans laquelle le LAPD utilise la reconnaissance faciale, selon ces nouveaux documents, contredit ce que le ministère a déclaré publiquement, à la fois lorsqu’il est interrogé par des journalistes et lorsqu’on lui demande de remettre des documents via des demandes d’archives publiques.

«Le FRT a été un outil vital qui a été utilisé pour aider à développer des pistes criminelles», a déclaré le porte-parole du LAPD Josh Rubenstein à Business Insider dans un communiqué. « FRT n’identifie pas les suspects et les résultats du FRT ne déterminent pas à eux seuls qui la police arrête. »

Pourtant, des archives obtenues par le LA Times ont montré que le département avait arrêté un suspect en juin après qu’un logiciel de reconnaissance faciale l’ait aidé à l’identifier, ce qui a rapporté que les défenseurs des libertés civiles sont troublés par le «long schéma de tromperie» du LAPD sur le sujet.

« En fait, nous n’utilisons pas la reconnaissance faciale dans le département », a déclaré Rubenstein au LA Times en 2019, ajoutant une exception à « quelques cas limités » où des agences extérieures l’utilisaient lors d’enquêtes conjointes.

Rubenstein a déclaré à Business Insider dans un communiqué qu’il faisait référence à l’époque à un projet de loi spécifique concernant l’utilisation de la reconnaissance faciale dans les caméras corporelles, et qu’il « faisait valoir que le LAPD n’utilisait pas le FRT en conjonction avec la vidéo portée sur le corps. caméras ou caméras de vidéosurveillance à des fins de balayage de foule ou de balayage de foule.

Cependant, selon le LA Times, Rubenstein « n’a pas précisé cette distinction à l’époque, et la demande d’informations du Times n’avait pas précisé l’utilisation de l’appareil photo corporel ».

Dans un rapport de 2016, le Center for Privacy and Technology a constaté: « Le service de police de Los Angeles a annoncé à plusieurs reprises de nouvelles initiatives de reconnaissance faciale – y compris une ‘voiture intelligente’ équipée de caméras de reconnaissance faciale et de reconnaissance faciale en temps réel – mais l’agence a affirmé « aucun enregistrement ne répond à notre demande de document. »

« Le département de police de Los Angeles (LAPD) a peut-être le système de reconnaissance faciale le plus avancé du pays – mais a refusé de se conformer à notre demande de dossiers publics », a conclu le CPT.

« Le devoir des forces de l’ordre est non seulement d’arrêter les auteurs de crimes, mais surtout de donner aux victimes la possibilité d’obtenir justice », a déclaré Rubenstein à Business Insider. « Le système LACRIS FRT est l’un des outils d’enquête qui aide les enquêteurs à mener des enquêtes approfondies et compétentes sur les activités criminelles. »

Mais il y a de plus en plus de preuves que la reconnaissance faciale elle-même peut ne pas produire des résultats aussi complets ou compétents que ses partisans le prétendent.

Plusieurs études ont montré que le logiciel et les algorithmes derrière de tels systèmes, y compris celui utilisé par le LAPD, sont plus susceptibles de mal identifier les personnes en fonction de leur couleur de peau et de leur sexe, et qu’au moins une personne a été arrêtée à tort après avoir été mal identifiée.

En réponse aux préoccupations concernant les préjugés raciaux et sexistes ainsi que les violations potentielles des libertés civiles qui sont apparues au cours des manifestations pour la justice raciale au cours des derniers mois, plusieurs villes, dont San Francisco, Oakland et Boston, ont interdit aux agences gouvernementales d’utiliser la reconnaissance faciale. Portland, Oregon, est récemment allée plus loin en interdisant aux entités privées de l’utiliser dans les espaces publics tels que les restaurants, les dépanneurs et les véhicules de covoiturage.

