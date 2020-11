Rugby Union – Three Nations – Argentina v New Zealand – McDonald Jones Stadium, Newcastle, Australie – 28 novembre 2020. Sam Cane de Nouvelle-Zélande met un maillot hommage à Diego Maradona avant le match Darren Pateman / AAP Image via REUTERS. À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS – CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNIE PAR UN TIERS. NON DISPONIBLE POUR LA REVENTE OU LE DOSSIER.

SYDNEY, 28 novembre (.) – La Nouvelle-Zélande a battu l’Argentine 38-0 lors d’un match des trois nations à Newcastle samedi pour se venger de leur défaite face aux Pumas il y a deux semaines et briser une séquence de deux défaites consécutives.

Les All Blacks ont marqué cinq essais pour gagner un point supplémentaire et remporteront le titre si l’Argentine ou l’Australie ne parviennent pas à remporter le dernier match du tournoi à Sydney le week-end prochain par une marge significative.

La victoire a mis fin à la première séquence de défaites de la Nouvelle-Zélande de plus d’un match depuis 2011 et à l’affichage du tournoi par l’Argentine, après que leur première victoire contre les All Blacks ait été suivie d’un match nul contre l’Australie la semaine dernière.

Les Pumas n’avaient pas disputé de match de rugby international depuis plus d’un an avant de venir en Australie, mais ils seront toujours déçus de ne pas pouvoir marquer contre les All Blacks pour la première fois.

Hooker Dane Coles a marqué le premier essai dans le coin à la 12e minute et Richie Mo’unga a ajouté un penalty peu de temps après pour donner aux All Blacks une avance de 10-0 à la mi-temps, mais les trois fois champions du monde ont montré sa puissance après la pause.

Les Pumas portaient des brassards noirs à la mémoire du grand footballeur Diego Maradona et le capitaine néo-zélandais Sam Cane ont offert un maillot des All Blacks portant le nom de la star argentine sur le terrain avant le haka.

Cependant, les Néo-Zélandais n’ont montré aucune pitié et sont revenus à l’essentiel avec une maîtrise des coups de pied arrêtés, des courses difficiles et des coups de pied judicieux pour mettre une pression soutenue sur les Pumas.

L’Argentine a apporté 10 changements à l’équipe qui était à égalité avec l’Australie la semaine dernière, ce qui peut expliquer le manque de fluidité dans certaines combinaisons et un certain nombre d’erreurs de manipulation.

(Reportage de Nick Mulvenney; édité en espagnol par Javier López de Lérida)