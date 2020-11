NEWCASTLE, Australie (AP) – L’équipe néo-zélandaise de rugby a rendu hommage à Diego Maradona. Puis il a submergé l’Argentine et s’est vengé.

Le capitaine Sam Cane a enfilé un maillot des All Blacks avec le numéro 10 que portait Maradona sur le terrain, avant ce match du tournoi des Tri-Nations samedi.

Alors que les joueurs néo-zélandais s’alignaient pour jouer leur fameux «haka», Cane se sépara des autres, marcha jusqu’au milieu de terrain et enfila le maillot portant le numéro et le nom de Maradona, tandis que les Argentins regardaient les bras entrelacés.

“C’était un geste, une manière symbolique de montrer notre respect à une légende argentine et mondiale dans ce domaine également”, a déclaré Cane à l’Associated Press après que la Nouvelle-Zélande eut écrasé les Pumas 38-0.

Maradona est décédée mercredi d’une crise cardiaque à 60 ans dans une maison de la banlieue de Buenos Aires. L’ancien footballeur légendaire se remettait d’une opération au cerveau.

L’idée de rendre hommage est venue du demi-arrière néo-zélandais TJ Prenaria, a déclaré Cane.

“Je pense que le rugby est avant tout un sport fondé sur le respect, et c’était la chose la plus respectueuse et la plus correcte que nous ayons pu faire”, a ajouté Cane.