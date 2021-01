Les ambulances du comté de Los Angeles ne transporteront pas de patients COVID à faible taux de survie “Les patients adultes en arrêt cardiaque traumatique et non traumatique hors de l’hôpital ne seront pas transportés”, selon une déclaration de EMS EMS a également ordonné des ambulances à traiter pour conserver autant que possible l’utilisation de l’oxygène

Face à l’augmentation massive des cas de COVID-19 dans l’État de Californie, les autorités sanitaires du comté de Los Angeles ont été contraintes de prendre des mesures extrêmes concernant les patients atteints de coronavirus.

Les équipes d’ambulance de Los Angeles ont reçu des ordres stricts de ne pas transporter ces patients covid qui ont peu ou pas de chances de survie, a rapporté CNN.

Selon le média rapporté, l’Agence des services médicaux d’urgence du comté de Los Angeles (EMS) a également ordonné aux ambulances d’essayer de conserver autant que possible l’utilisation de l’oxygène.

“Compte tenu du besoin aigu de conserver l’oxygène, efficace immédiatement, EMS ne devrait administrer de l’oxygène supplémentaire qu’aux patients dont la saturation en oxygène est inférieure à 90%”, a déclaré EMS lundi.

Selon EMS, de nombreux hôpitaux de Los Angeles n’ont pas la capacité de recevoir des patients qui n’ont aucune chance de survie.

«Entrée en vigueur immédiatement, en raison de l’impact grave de la pandémie de COVID-19 sur les services médicaux d’urgence et les hôpitaux recevant le 911, les patients adultes (18 ans ou plus) en arrêt cardiaque traumatique et non traumatique en dehors du l’hôpital ne sera pas transporté si le retour de la circulation spontanée sur le terrain n’est pas réalisé », a indiqué l’agence dans un communiqué publié aux ambulanciers à Los Angeles la semaine dernière.

De même, la déclaration indique que tous les patients qui se stabilisent après la période de réanimation peuvent être transférés à l’hôpital.

De même, si le patient «est déclaré mort sur place ou si le pouls ne peut pas être rétabli, les ambulanciers ne transporteront plus le corps à l’hôpital».

Et c’est que l’État de Californie a atteint ce lundi 2441.317 cas confirmés et 26.665 décès dus au coronavirus, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.