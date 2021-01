69% des amendes infligées l’année dernière dans la ville de Buenos Aires étaient dues à des excès de vitesse (.)

Le premier jour ouvrable de la nouvelle année s’accompagne d’une augmentation: les amendes de circulation dans la ville de Buenos Aires sont 82,5% plus chères. Le gouvernement de Buenos Aires a mis à jour la valeur du système de mesure qui sert de référence pour calculer les pénalités pour les conducteurs: il avait été annoncé la dernière semaine de l’année dernière. L’unité fixe (UF), l’équivalent du coût d’un demi-litre d’essence à indice d’octane le plus élevé au siège de l’Automóvil Club Argentino (ACA), est passé de 21,40 $ à 39,05 $.

Le sous-secrétaire à la justice de la Ville a vérifié que la valeur du litre de carburant coûte maintenant 78,10 $, il a donc établi la nouvelle norme de l’UF à la moitié de son prix et a programmé son application pour le premier jour ouvrable de l’année. L’augmentation de 82,5% est due à une mise à jour retardée. Le mécanisme de renouvellement des valeurs des amendes a été créé pour que les coûts des sanctions ne soient pas dépassés par l’avance de l’inflation. La mise à jour est trimestrielle mais il avait été suspendu en août 2019 en raison de la crise économique et en février et août de l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Ces facteurs expliquent la forte hausse de l’UF.

C’est ainsi que le prévoit l’article 20 de la loi 451 du régime d’infraction. Il dit également que “l’unité fixe deviendra monnaie légale au moment où le contrevenant effectuera le paiement volontaire ou le paiement de l’amende totale imposée par une résolution finale émise au siège administratif ou judiciaire.” La mesure comprend non seulement les règles de circulation, mais régit également les activités commerciales lucratives, les droits des consommateurs, les sciences alimentaires, les déchets pathologiques, la sécurité et la prévention des accidents, la construction, les interdictions de publicité..

La modification, selon des sources de Buenos Aires soulignées à ., “impactera tout l’univers des infractions commises dans la Ville et même celles qui n’ont pas été annulées par ses débiteurs”. Ainsi, un mauvais stationnement, l’une des infractions routières les plus courantes, ne sera plus puni de 2 140 $ et la pénalité coûtera 3905 $ équivalant à 100 UF.

Le coût de 100 UF est celui qui se répète le plus dans le régime d’absence de la ville de Buenos Aires: il s’applique également à ceux qui utilisent la ceinture de sécurité, ne respectent pas la priorité piétonne ou les indications de la personne autorisée à diriger la circulation , enfreindre l’interdiction d’entrer dans le microcentre, ne pas avoir le certificat de vérification technique du véhicule, manipuler des téléphones portables ou utiliser un équipement de reproduction vidéo, entre autres raisons de punition. Au début du siècle, la valeur de ces infractions était de 150 UF: depuis le 29 janvier 2010, certains de ces indicateurs ont été réduits de 50%. D’autres ont grandi.

Il y a des sanctions plus légères. Ils sont punis de 50 UF – soit 1,952,50 $ – qui font un mauvais usage de leur klaxon, sont responsables d’un véhicule automobile qui n’est pas équipé d’un dispositif conçu pour contrôler l’émission de gaz toxiques, circulent sans le bouchon du réservoir de carburant , sans rétroviseurs ou avec vitres teintées qui ne permettent pas de distinguer ses occupants, qui ne respecte pas la priorité de passage dans un virage ou circule en marche arrière sans justification, ne porte pas de permis de conduire, entre autres sanctions mineures ou moins répandues.

Et il y a des amendes plus sévères. Le régime précise que la sanction pour ceux qui obstruent les arrêts pour le transport des passagers, les voies exclusives pour les bus ou les métrobus, ne se conforment pas à l’enregistrement des pièces automobiles ou tentent de se faufiler dans les routes à péage AUSA, a une amende de 5857,50 $, l’équivalent de 150 UF. En revanche, bloquer les rampes désactivées ou refuser un alcootest vaut le double de la pénalité: 11 715 $ ou 300 UF.

Couvrir le brevet mérite une amende de 1 000 UF: 39 050 $. La violation d’un feu rouge passe de 11715 $ à 58575 $, le franchissement d’une barrière basse, de 15620 $ à 78100 $, dépassant la vitesse maximale autorisée jusqu’à 20 km / h dans les rues ou les avenues ou jusqu’à 40 km / h sur les autoroutes est plausible de 5857,50 $ Au-dessus de ces limites, 9 762,50 $ et les excès de vitesse supérieurs à 140 km / h peuvent atteindre des valeurs comprises entre 15 620 $ et 156 200 $.

Les six amendes les plus courantes dans la ville de Buenos Aires

Dans la ville de Buenos Aires, entre janvier et novembre 2020, 2675832 infractions au code de la route ont été commises, comme le rapporte le ministère des transports et des travaux publics de Buenos Aires: il y a eu une baisse significative par rapport à l’année précédente -3,072,702- sous réserve de la effets de l’isolement social, préventif et obligatoire en raison de la pandémie de coronavirus. 63,9% des amendes de la période janvier-novembre 2020 étaient pour excès de vitesse, sanction la plus courante dans la région de Buenos Aires, essentiellement pour la contribution des autoroutes, où 87,9% des infractions ont eu lieu.

La deuxième amende la plus courante était la violation du feu rouge: 11,1% du total des infractions qui, dans les statistiques de 2019, se classaient cinquième. Le stationnement inapproprié s’est classé troisième avec 8,1% des statistiques totales. Elle a été suivie par l’invasion des voies exclusives, l’utilisation de téléphones portables et l’entrée impropre dans la zone piétonne de Microcentro.

