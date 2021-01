(Photo: avec l’aimable autorisation de TV Azteca / MasterChef México)

Le candidat Itzel paniagua a de nouveau joué dans l’un des moments les plus embarrassants de la cuisine de Chef cuisinierElle est devenue l’une des candidates les plus détestées par le public du programme, et c’est qu’avec des commentaires classistes, une personnalité de supériorité devant ses pairs et une autre idéologie «whitexican» l’a amenée à occuper cette position.

Dans le chapitre de ce soir, le concurrent se vantait d’amitiés internationales et de ses voyages à l’étranger qui l’ont aidé à apprendre quelques secrets de la cuisine. Pour le défi du salut, ils ont dû préparer leurs plats avec des ingrédients d’Afrique du Nord, quand Itzel a vu ces ingrédients, elle a déclaré qu’elle ne savait pas quoi cuisiner car la seule fois où elle était dans cette partie de la planète était en tant que missionnaire, «J’étais missionnaire, je ne cuisinais pas», a déclaré Itzel. Son commentaire dans les coulisses a fait sensation sur Twitter alors que les utilisateurs du réseau se moquaient de son commentaire déplacé car cela n’avait rien à voir avec le défi du concours.

Le chef Betty a présenté une deuxième boîte surprise avec les ingrédients pour savourer le cuisine indienne et enfin le chef José Ramón a présenté les ingrédients du nourriture arabe. Rolando, le vainqueur du challenge rosca de reyes était en charge d’assigner à chacun de ses compagnons les ingrédients avec lesquels ils devront cuisiner, heureusement (ou malheureusement) pour Itzel a reçu les ingrédients de la nourriture arabe.

“J’ai beaucoup d’amis arabes”Dit Itzel, sachant avec quels ingrédients elle cuisinerait, elle se vantait qu’avec l’aide de ses «amis», elle pouvait relever le défi et monter sans souci sur le balcon. Alors qu’elle cuisinait les choses commençaient à se compliquer, elle pensait que maîtriser les ingrédients la conduirait à obtenir les meilleures saveurs qui rendraient les chefs heureux, cependant, quand il est passé devant les juges, ils lui ont fait remarquer qu’il n’avait pas utilisé la technique pour cuire sa protéine, en conséquence perdu le défi et laissé avec tablier noir faire face au défi d’élimination avec Adriana, Atilana, Salime, Lizzi, le «soldat» Esquiver et Erubiel.

Lorsque tous les candidats qui cuisineraient pour le défi d’élimination étaient devant les juges, Itzel a dit qu’elle était inquiète, Devant tout le monde il a commencé à pleurer et dit que son mari a attrapé Covid-19, les juges lui ont donné quelques mots d’encouragement pour l’empêcher de la distraire du concours. Les réactions sur Twitter ont été immédiates puisque dans chaque programme le candidat cherche toujours à attirer l’attention.

Une fois qu’il s’est calmé, ils ont donné les règles pour cuisiner dans le défi, son salut serait un tamale, ils ont dû cuisiner un tamale avec 5 minutes au marché. Chaque participant a choisi d’utiliser ses meilleures recettes Comme tous les Mexicains, il avait le goût de la base d’un tamale. Cependant, au moment d’évaluer les préparatifs, les juges ont critiqué les cuisiniers car certains ont présenté les pâte crue. Quand Itzel a présenté son tamale, le chef Betty l’a félicitée pour avoir écouté les instructions de présentation et bien cuisiné son plat.

Atilana, également connue sous le nom de Lady Adobo, a été éliminée de la nuit en raison d’un oubli dans la technique de préparation des tamales. (Photo: avec l’aimable autorisation de TV Azteca / MasterChef México)

Malgré le fait que les téléspectateurs de l’émission pensaient qu’il n’aurait pas été éliminé pour être Día de Reyes, les juges ont surpris par leur choix. L’éliminé de la nuit était Atilana, en raison d’une mauvaise utilisation de la technique, dans un oubli, il a laissé une crevette non pelée à l’intérieur de son tamale, pour cette erreur, il a dit au revoir à la cuisine de Chef cuisinier. Malgré que Atilana a toujours montré un excellent assaisonnement et un style de cuisine caractéristique, qui Une erreur minime l’a amenée à dire au revoir au programme, un résultat qui indigne les téléspectateurs car il y a d’autres participants qui ne cuisinent pas bien et continuent de se sauver.

