(.) – Le président iranien Hassan Rohani a déploré samedi les amis de l’Iran de ne pas avoir tenu tête aux États-Unis et d’avoir violé les sanctions paralysantes pendant la pandémie de coronavirus.

Il a également déclaré que si les États-Unis avaient eu « un peu d’humanité ou de cerveau », ils auraient levé les sanctions contre l’Iran pendant la durée de la crise sanitaire.

L’Iran, avec plus de 380000 cas enregistrés et plus de 22000 décès dus au coronavirus, est l’un des pays les plus touchés par la pandémie au Moyen-Orient.

« Au cours des derniers mois, depuis l’arrivée du coronavirus dans notre pays … personne n’est venu à notre aide », a déclaré Rouhani dans des remarques diffusées en direct sur la télévision nationale iranienne.

Si les Etats-Unis « avaient un peu d’humanité et de cerveau », a-t-il dit, ils auraient proposé de « lever les sanctions pendant un an à cause du coronavirus ».

Mais les États-Unis « sont bien plus cruels et méchants que ces choses », a-t-il ajouté.

Au lieu de cela, il « nous a imposé de nouvelles sanctions et pressions au cours de ces sept derniers mois de coronavirus », a déclaré Rohani.

Dans le même temps, a-t-il déclaré, « pas un seul pays ami ne nous a dit qu’en cette période de coronavirus et de difficultés et pour le bien de l’humanité » nous résisterons à l’Amérique « » et ferons des affaires avec l’Iran malgré les menaces de représailles américaines.

Les États-Unis ont menacé d’imposer des sanctions à quiconque fait des affaires avec l’Iran.

Les sanctions font partie de l’effort américain visant à réduire les revenus iraniens après le retrait du président américain Donald Trump en 2018 de l’accord nucléaire iranien de 2015.

(Montage par Toby Chopra)