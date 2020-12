Soccer Football – Premier League – Burnley v Everton – Turf Moor, Burnley, Grande-Bretagne – 5 décembre 2020 James Rodriguez d’Everton en action Pool via REUTERS / Oli Scarff EDITORIAL UTILISE UNIQUEMENT. Ne pas utiliser avec des fichiers audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de clubs / ligues ou services en direct non autorisés. Utilisation pendant le match en ligne limitée à 75 images, pas d’émulation vidéo. Ne pas utiliser dans les paris, les jeux ou les publications d’un seul club / ligue / joueur. Veuillez contacter votre représentant de compte pour plus de détails.

Everton a fait match nul 1-1 avec Burnley samedi dernier lors de la dernière date de la Premier League. L’équipe dirigée par Carlo Ancelotti n’est plus la machine qui avait l’air bien huilée dans les premiers jours, donc les critiques commencent déjà à se faire sentir.

Le Colombien James Rodríguez est l’un de ceux qui ont été remarqués pour la mauvaise performance de l’équipe anglaise, qui malgré un bon départ a fait baisser le niveau, notamment physique et sacrificiel, lors des derniers matchs.

L’ancien footballeur David Connolly, au programme du Game Day, a évoqué le milieu de terrain du café et a déclaré que très “probablement (James Rodríguez) pourrait devenir le Mesut Özil d’Everton”.

“Il a une capacité incontestable, mais il ne courra jamais en arrière, il restera juste assis et attendra que le ballon revienne”dit le sportif.

L’ancien joueur a déclaré que le Colombien avait très peu de disposition et attitude envers le travail d’équipe Quand il ne contrôle pas le ballon, critique qui a été répétée plusieurs fois, il ramasse Gol Caracol.

Connolly a affirmé que James est “Trop arrêté” et il espère que ses coéquipiers sur le terrain en demanderont un peu plus.

Maintenant, je pense que James est trop arrêté et je pense vraiment que si j’étais son dos droit, je lui demanderais de faire un peu plus. Il a une qualité formidable, personne n’en doute, mais sans le ballon il ne contribue pas. Je ne sais pas si Everton peut continuer à jouer avec lui.

«Il y a un moment où vous devez évaluer ce qu’un joueur vous donne en attaque et en défense. Il faut savoir si ce qu’un footballeur vous donne en avant est suffisant pour qu’il ne fasse rien derrière. En ce moment, je n’ai aucun doute que toute l’équipe travaille pour lui en défense », a déclaré Connolly, en colère contre le manque d’engagement du Colombien.

C’était le dernier match d’Everton

Au coup de sifflet d’Anthony Taylor, le match a débuté au stade Turf Moor, à Burnley, où l’équipe de la ville a reçu les «Toffees», en manque de victoire il y a 7 dates pour se battre pour les premières places du tableau.

Le quota colombien, James Rodríguez et Yerry Mina de l’équipe Everton, dirigée par Carlo Ancelotti, ont réalisé une belle performance. James a ouvert des espaces pour terminer et Mina savait comment se défendre, même si lors du premier remplacement, Burnley était implacable avec une forte attaque sur le côté droit du terrain. Dans l’un de ceux-ci, Chris Wood (Burnley) à la 10e minute a fait un tir avec le droit de l’extérieur de la surface et a marqué le 1-0.

L’égalité est venue beaucoup plus tard, quand à la 47e minute, l’attaquant britannique Dominic Calvert Lewin a terminé un centre de Richarlison qui était impossible pour le gardien de Burnley.

En seconde période, sans doute le point culminant a été marqué par “ Le fils de Guachené ” Yerry Mina qui, dans sa défense, a atténué les faiblesses d’Everton, qui avait du mal à jouer son jeu et à trouver des espaces, entre la dure défense de Burnley, pour recevoir le ballon et marquer sur le terrain.

À la 78e minute, pour sa défense, il a réussi à repousser le ballon de Chris Wood, qui était sur le point de marquer un possible deuxième but pour l’équipe locale.

De son côté, James Rodríguez n’a pas pu surmonter la féroce attention portée au ballon du gardien des «Clarets» qui, après un jeu collectif de l’équipe bleue de Liverpool, a sauvé une frappe du pied gauche du Colombien.

Pope, le gardien de but de Burnley, était la grande figure, prenant plusieurs jeux clairs au but pendant le match. Tout au long du match, il y a eu trois arrivées des Bunrley qui ont mis les “ Toffees ” en danger considérable, désespérés de passer à l’attaque, mais sans idées, un échec récurrent de l’équipe d’Ancelotti qui, après avoir perdu les deux derniers matchs, le premier contre Manchester United et le second contre Leeds, il a un besoin urgent de gagner. Avec l’égalité à 1, ils restent à la septième place du classement, hors des positions de leader et des coupes d’Europe.

