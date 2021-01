15 minutes. Dix anciens secrétaires américains de la Défense ont signé une lettre mettant fin au processus d’élection présidentielle remporté par le démocrate Joe Biden.

La lettre a été publiée ce dimanche par le Washington Post et reprise par d’autres médias locaux. Il a été annoncé à la veille des élections pour le contrôle du Sénat et après que le même journal a révélé la pression exercée par l’actuel président pour manipuler le décompte des élections.

La lettre est signée par Dick Cheney, James Mattis, Mark Esper, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry et Ashton Carter. Il vise à attaquer les efforts de Trump pour subvertir l’élection présidentielle de novembre dernier, avant que le Congrès ne compte les votes du collège électoral.

“Nos élections ont eu lieu. Des recomptages et des audits ont été effectués. Les tribunaux ont relevé les défis pertinents. Les gouverneurs ont certifié les résultats. Et le collège électoral a voté. Le temps est passé pour remettre en question les résultats; le moment de l’examen formel des votes du collège électoral », assurent les signataires dans la lettre.

Trump insiste sur le fait que son deuxième mandat lui est volé. Cependant, il n’y a eu aucune allégation crédible de problèmes de vote généralisés. Cela a été confirmé par des dizaines de juges, de gouverneurs et d’agents électoraux. Le Collège électoral, le Département de la justice, le Département de la sécurité nationale et la Cour suprême se sont prononcés dans le même sens.

Pourtant, un grand nombre de républicains du côté du Congrès avec le président. Alors, ils prévoient de s’opposer à la victoire de Biden lors du décompte du collège électoral mercredi. Au mieux, cela ne pourrait que retarder la confirmation de la victoire du démocrate.

Appel au ministère de la Défense

Les anciens secrétaires de la Défense, tous actifs et responsables depuis plusieurs décennies à ce poste, soulignent que les transitions présidentielles “sont un élément crucial du transfert de pouvoir réussi”.

“Ils surviennent souvent à des moments d’incertitude internationale sur la politique américaine et la posture de sécurité nationale. Ils peuvent être un moment où la nation est vulnérable aux actions des adversaires qui cherchent à profiter de la situation”, préviennent-ils.

Les signataires finissent par exhorter le ministère de la Défense à «s’abstenir de toute action politique». Ils pensent que cela pourrait saper les résultats des élections ou nuire à la transition vers une nouvelle administration.

“Nous leur demandons, dans les termes les plus forts, de faire ce que tant de générations d’Américains ont fait avant eux”, conseillent-ils dans le texte. Ils affirment que «cette action finale est conforme aux traditions et au professionnalisme les plus élevés des forces armées des États-Unis et à l’histoire de la transition démocratique dans notre grand pays».