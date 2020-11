Óscar Córdoba à Boca Juniors.

Le départ de Diego Armando Maradona il a ouvert le livre d’anecdotes des joueurs qui ont eu l’occasion de partager avec lui à l’intérieur du rectangle vert. Sur cette liste de privilégiés, figure le gardien historique colombien Oscar Cordoue, qui a dépeint certains des moments à côté du “ cerf-volant cosmique ” dans Boca Juniors.

La star argentine l’a reçu à son arrivée dans l’équipe «bleu et or», en 1997, il était même en charge de le présenter aux médias comme un nouveau renfort. Le Valle del Cauca a rappelé, en dialogue avec ESPN Nexo, qui est arrivé à la conférence de presse avec quelques Des bottes texanes et un manteau qui le faisait paraître plus grand qu’il ne l’était. Maradona l’a vu et a dit Rodolfo Arruabarrena: Nous avons sauvé. Puis, lorsque le Colombien a enlevé ses vêtements et est monté sur la balance, il a changé d’avis: Nous avons baisé, a-t-il exprimé.

Córdoba a raconté certains des détails de la formation avec les “ peluches ”, dans une interview à Radio Blu. Les dix n’ont pas manqué l’occasion de se venger du passage à tabac que lui a donné le “ tricolore ”, en 1993, à l’albiceleste, 5-0, au Monumental, et dans lequel il était absent. “Si j’avais joué contre vous dans ce match, le résultat aurait été différent”, l’a-t-il averti et l’a défié à des défis de lancers francs dans lesquels le gardien de but risquait sa vie et son honneur.

Il n’a pas non plus échappé à la réprimande de la légende du football. Boca Juniors a affronté Colo Colo et la «cafétéria» a dû économiser avec une attelle de genou en raison d’une blessure. «Dans un jeu, ils m’ont donné un coup franc, le ballon qui venait vers moi était facile à contrôler et, quand je suis allé m’accroupir, l’attelle m’a empêché. attrape le ballon et il est passé entre mes jambes. Quand je monte dans l’avion, Maradona était au premier rang et dit aux compagnons: garçons, très bien pour le match, mais si nous avions amené un gardien, nous gagnerions », a-t-il déclaré à ses coéquipiers ESPN Radio Colombie.

Maradona était un leader qui les encourageait avant de sortir sur le terrain, mais il n’a pas manqué une occasion de jouer des tours au gardien de but. «De temps en temps, il me dérangeait, il me disait que les gardiens de but étaient des ‘Carlitos’, qu’en Argentine, c’est un gardien de but sans mains, une poupée sans mains. Il a fait référence à nous en tant que tel », at-il déclaré Nouvelles d’escargot.

Córdoba a qualifié le «cerf-volant cosmique» de l’un des plus grands et a parlé de sa marque sur la société. «Ce qu’il y a de plus beau chez un être humain, c’est de laisser quelque chose que les gens peuvent apprécier. Diego a laissé quelque chose de très gros; champion du monde, champion avec Boca, l’affection du peuple de Naples, ce que cela signifie pour la société argentine, au-delà des commentaires négatifs. Il a laissé un héritage avec lequel l’Argentin se sent identifié et heureux », a exprimé Córdoba dans ESPN FC Colombie.

