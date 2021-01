NEW YORK (AP) – Les animateurs de la télévision de fin de soirée ont exprimé leur colère et leur frustration face à la violence à Capitol Hill et ont offert de sombres monologues appelant à l’union, alors même que certains pointaient du doigt ceux qu’ils tiennent responsables des actions de la foule.

“Ce fut une journée terrible dans l’histoire de ce pays”, a déclaré mercredi Jimmy Kimmel lors de son talk-show sur ABC. Sur CBS, Stephen Colbert l’a qualifié de “journée terrifiante qui restera dans l’histoire américaine, peu importe combien de temps cela durera”.

Tous ont réagi aux images d’une foule violente fidèle au président Donald Trump attaquant le Sénat et obligeant les législateurs à se cacher. Le rond-point a été envahi par des gaz lacrymogènes.

“Si mon grand-père vivait aujourd’hui et voyait ce qui s’est passé dans le pays pour lequel il s’est battu, il serait indigné”, a déclaré Jimmy Fallon sur NBC. «Des gens qui pensent qu’ils sont patriotiques parce qu’ils marchent avec le drapeau à l’envers. Aujourd’hui, ce n’était pas du patriotisme. Aujourd’hui, c’était le terrorisme. “

James Corden, qui a grandi en Angleterre, a examiné les événements du point de vue d’un étranger pour dire qu’il a toujours vu l’Amérique comme un exemple de lumière et de possibilité.

“Aujourd’hui, les gens du monde entier verront ces images de Washington et se demanderont ce qui est arrivé à ce grand pays”, a déclaré Corden sur CBS. Cependant, il a ajouté que “les États-Unis qu’ils admirent existent toujours”.

Kimmel a ridiculisé certains membres de la foule, y compris un homme habillé en Viking. Se référant à un jeu télévisé local, il a déclaré que “c’était comme si un public psychotique de” The Price is Right “prenait le contrôle de la roue de la fortune par la force”, et a condamné ceux qui “ont mis le feu. ».

Le monologue de 14 minutes de Colbert était le plus cinglant de tous. L’animateur a critiqué les plus fervents partisans républicains de Trump au Congrès et au Sénat pour ce qu’il a dit avoir été des années à semer les graines de la violence.

“Après cinq ans à se livrer à la rhétorique fasciste de ce président, devinez quels partisans veulent brûler le Reichstag”, a-t-il déclaré. «Qui pourrait voir cela venir? Tout le monde. C’est la chose la plus choquante, la plus tragique et la moins surprenante que j’aie jamais vue ».

“The Daily Show” était en vacances mercredi soir, mais il a tweeté une combinaison de photos du Capitole assiégé et une photo de dinosaures incontrôlables de “Jurassic Park”, avec la légende: “Même énergie ».

Plusieurs présentateurs ont noté avec ironie la réaction relativement modérée des autorités et l’ont comparée à la façon dont ils ont géré les manifestations de la communauté noire l’année dernière.

“Je ne veux même pas imaginer leur traitement ou leur réponse à ces personnes si elles avaient porté des casquettes Black Lives Matter au lieu des rouges MAGA”, a déclaré Corden.

Beaucoup ont souligné avec optimisme que la nation est à quelques semaines d’un nouveau gouvernement et que le même escalier où la foule aux prises avec la police accueillera un nouveau groupe de législateurs.

«Il est important de se rappeler que ce n’est pas qui nous sommes. Je vous assure qu’il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes et que les bonnes prévaudront », a déclaré Fallon.

Seth Meyers était en direct sur NBC et n’a pas essayé de faire des blagues sur ce qui s’était passé. Son monologue comprenait des termes tels que «insurrection armée» et «scènes choquantes de violence et de sédition».

“Ce soir, nous allons essayer de traiter au mieux ce qui s’est passé et je vous promets, je vous le promets, que si vous revenez demain, nous aurons des blagues”, at-il dit.

___

Suivez Mark Kennedy sur Twitter à l’adresse http://twitter.com/KennedyTwits.