Lionel Messi a reçu un carton jaune pour avoir enlevé sa chemise

L’hommage émouvant que Lionel Messi a rendu après la mort de Diego Armando Maradona parcouru le monde. Les couvertures de tous les médias journalistiques ont dépeint l’image du footballeur de Barcelone enlever sa chemise pour montrer, en dessous, celui de Newell avec le numéro 10.

Cependant, après la célébration du quatrième but de l’équipe du Barça, beaucoup ont fait écho à un détail: le carton jaune levé par l’arbitre Mateu Lahoz, respectant le règlement, plus précisément l’article 111.h de l’actuel Code Disciplinaire de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF).

“Il sera sanctionné par un avertissement: quand à l’occasion de la célébration d’un but le footballeur enlève son maillot ou je le soulève au-dessus de ma tête, ainsi que lorsque je me perche sur la clôture qui entoure le terrain de jeu », lit-on dans le texte.

L’hommage de Sergio Ramos à Puerta en 2007

La carte signifierait le troisième de la ligue jusqu’à présent pour l’Argentin, mais selon le journal espagnol “Mundo Deportivo”, il pourrait être nul si une série d’antécédents sont pris en compte qui s’est produit ces dernières années, dans lesquelles des footballeurs tels que Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo, entre autres.

Le cas du défenseur central madrilène remonte à 5 septembre 2007, lors d’un match contre Villarreal pour la deuxième date de la saison 2007/08, il a célébré le troisième but de l’équipe (par Van Nistelrooy) en enlevant son maillot et en montrant un autre dessous, faisant allusion à l’Espagnol Antonio Puerta: “Puerta, frère, DEP, nous ne t’oublierons pas.”

Plus tard, on savait que les juges du concours ont annulé cet avertissement comprenant qu’il s’agissait d’un «hommage sincère, le souvenir amical d’un frère comme il l’appelle, mort dans sa jeunesse».

Ronaldo a soulevé sa chemise pour se souvenir de sa ville natale en 2010

Le même journal a également rappelé que dans 2010, Cristiano Ronaldo a traversé une situation similaire lorsque le 21 février, le maillot du Real Madrid a été relevé à montrer un autre qui a dit “Madère”, avec laquelle il a souligné son soutien et sa solidarité avec son île natale, qui a subi de graves inondations.

Malgré le fait que l’arbitre de ce match (Muñiz Fernández) entre Villarreal et le Real Madrid, qui s’est terminé par la victoire des Merengue 6-2, a décidé de ne pas retirer la carte, l’action reflétée dans les minutes. Plus tard, c’est à nouveau le Concours qui a compris le geste comme «fraternité pacifique et solidarité avec ses citoyens».

Le 18 septembre de cette année-là, le milieu de terrain espagnol José Callejon, qui à l’époque était membre de l’Espanyol, a également célébré son but contre Almería à la mémoire de Dani Jarque, ancien capitaine de cette équipe.

A cette occasion, le joueur n’a pas non plus reçu de carton jaune mais l’arbitre José Antonio Teixeira Vitienes a écrit dans les minutes que “le maillot était légèrement relevé montrant un maillot en dessous avec un visage sérigraphié non identifié.”

Bien que les juges de compétition aient revalidé la sanction, le comité d’appel (l’instance suivante) a estimé que, “Il n’y a que l’intention de se souvenir d’un collègue décédé.”

Lionel Messi a dédié le but à la mémoire de Diego Armando Maradona – REUTERS / Albert Gea

Le footballeur brésilien Andreas Pereira Il était également le protagoniste d’une célébration / hommage lorsque le 3 décembre 2016 a montré un t-shirt avec le message “Força Chape”, produit du tragique accident d’avion qui a coûté la vie à une grande partie du personnel, dont Matheus Biteco, qui avait été son partenaire.

La collégiale González González a reçu le carton jaune et par la suite Concurrence compris que cette décision était “disproportionnée et contraire à d’autres précédents”, a choisi de le retirer.

Tout semble indiquer que, si ces antécédents sont pris en compte, tant la concurrence que le comité d’appel Ils pourraient aussi prendre le carton jaune de Lionel Messi, après son geste après la mort du légendaire footballeur argentin Diego Armando Maradona.

