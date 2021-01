Les deux principales enquêtes sur les anticipations d’inflation prévoient une hausse des prix à la consommation de 49,8% en 2021. . / Juan Ignacio Roncoroni / Archive

Les anticipations d’inflation pour 2021 que la Banque centrale et le cabinet de conseil FocusEconomics rapportent chaque mois ont augmenté de 20 points au cours des 12 derniers mois. Le bond des prévisions repose sur l’énorme problème monétaire auquel le gouvernement a dû recourir cette année pour couvrir l’augmentation du déficit causée par la baisse des ressources et l’augmentation des dépenses au milieu de la pandémie COVID-coronavirus. 19. Hier, on savait que l’indice des prix à la consommation terminait 2020 avec une progression de 36,1%.

Les consultants, banques, fonds d’investissement et autres spécialistes prévoient que cette année se terminera avec une inflation cumulée de 49,8%, selon les résultats de la dernière enquête sur les attentes du marché (REM) de la Banque centrale. Le chiffre coïncide avec une précision surprenante avec le consensus recueilli en décembre par une autre enquête, la LatinFocus Consensus Forecast, dans laquelle la médiane des attentes est également de 49,8%.

En décembre 2019, le REM prévoyait une inflation de 30,1% pour 2021, tandis que l’enquête FocusEconomics l’avait estimée à 29,7% pour cette année. Douze mois plus tard, période au cours de laquelle Entre autres facteurs, il a joué ni plus ni moins que le cygne noir d’une pandémie qui a plongé la planète dans sa pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale., les prévisions d’inflation pour 2021 ajoutent en conséquence environ 20 points.

Fin 2019, les analystes consultés par la Banque centrale étaient confiants d’un ralentissement de l’inflation à l’horizon 2021.

Les analystes de FocusEconomics ont attribué le bond des prévisions au phénomène monétaire, comme on pouvait s’y attendre: «L’année prochaine, l’inflation sera probablement tirée par une expansion soutenue de la base monétaire due au financement monétaire du déficit budgétaire».

L’analyse s’inscrit dans une perspective plus hétérodoxe du chef de la BCRA, Miguel Pesce. Le 12 janvier, l’entité a conclu qu’elle était “le résultat d’un conflit sur la répartition des revenus”, dans un article publié dans Central de Ideas, le blog de l’entité.

Les anticipations d’inflation, même celles qui, comme le BCRA ou FocusEconomics, consultent des dizaines de spécialistes pour obtenir quelque chose de proche du consensus, sont loin d’être des prévisions exactes.

En décembre dernier, les analystes consultés par la Centrale ont fait des projections plus sombres pour cette année: ils anticipent une inflation 14 points au-dessus de celle de 2020. Et 20 points de plus que ce qu’ils avaient initialement parié pour 2021.

Des exemples de différences entre ce qui est attendu et ce qui se passe finalement sont inutiles. Pour 2020, par exemple, le REM a fourni des prévisions d’inflation de 42,2%, plus de 6 points au-dessus de ce que l’IPC Indec a finalement fixé pour l’année. La prévision de consensus de LatinFocus, quant à elle, n’était pas plus précise: elle prévoyait 41,8% pour 2020.

En raison de cette différence entre les attentes et les données finalement enregistrées, lorsque Pesce a repris la Central, un classement de 10 consultants a été développé qui ont le plus correctement fait leurs prévisions. Ce “TOP-10” s’attend à ce que l’inflation clôture à 46% par an en 2021, soit 4 points de moins que le consensus mondial des 41 participants de la dernière enquête.

L’économie est à la monétisation maximale, car elle a été émise très fortement et il restera nécessaire d’émettre car vous n’avez pas accès aux marchés financiers

Les attentes, au-delà de ne pas avoir de capacité prédictive – par exemple, aucun économiste en décembre 2019 n’a intégré une pandémie dans leur analyse – si elles ont une influence sur les comportements actuels. Tout investissement, financier ou réel, s’inscrit dans un scénario futur impossible à préciser mais au moins sur la base des informations disponibles dans le présent pour décider. En ce sens, du moins, la confiance dans l’avenir de la dynamique des prix ne semble pas importante. En d’autres termes, la confiance que l’inflation baisserait cette année a disparu.

«À la fin de 2019, il y avait une économie démonétisée et un processus d’ajustement budgétaire à travers les temps difficiles que la crise avait causés, des besoins d’émissions limités, des attentes de résolution du front financier et de décompression de la dette. Dans ce contexte, après un 2019 d’inflation très élevée, vous vous attendiez à moins », a-t-il analysé Gabriel Caamano par Consultora Ledesma.

Le gouvernement ne voulait pas apporter de corrections majeures à la pandémie. L’idée est qu’en 2021, ils allaient avoir plus de retour aux taux de fer, mais c’est maintenant en retard et il sera difficile de contenir (Rajnerman)

«Maintenant, le contexte est totalement différent. Vous avez décomprimé la dette, mais vous avez un écart insoutenable, presque sans réserves, le déficit a augmenté en raison de la pandémie et de la façon dont vous avez décidé d’y faire face. L’économie est au maximum de la monétisation, car elle a été émise très fortement et il continuera à être nécessaire d’émettre car vous n’avez pas accès aux marchés financiers », a-t-il conclu.

Matias Rajnerman de Ecolatina, pour sa part, s’est concentré sur les corrections qui auraient sauvé des points d’inflation et qui ont été repoussées par la pandémie.

«Entre les deux, une pandémie s’est produite. Il y a un an, nous avons pensé à un 2020 non électoral, un gouvernement doté d’un capital politique et d’une marge de manœuvre pour apporter des corrections. Il semblait attaché à l’équilibre budgétaire et à ne pas retarder le dollar », a déclaré l’économiste.

«Mais le gouvernement ne voulait pas apporter de corrections majeures à la pandémie. L’idée était qu’en 2021, ils auraient plus de retour aux taux de fer, mais c’est maintenant en retard et ce sera difficile à contenir », a-t-il ajouté.

