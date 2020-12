PHOTO DE FICHIER. Une personne portant un masque de protection au milieu de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) passe devant un magasin de marque Nike à Kiev, en Ukraine. 10 décembre 2020. REUTERS / Valentyn Ogirenko

Par Richa Naidu

CHICAGO, 18 décembre (.) – Maintenant que les consommateurs confinés utilisent les applications d’entraînement et la boutique numérique de Nike, la société basée à Beaverton, dans l’Oregon, peut collecter des données supplémentaires sur les habitudes d’achat, les informations personnelles et les routines d’exercice. de dizaines de millions de personnes. Entre janvier et novembre de cette année, l’application Nike Run Club a été téléchargée 15,4 millions de fois dans le monde, 45,3% de plus qu’au cours de la même période en 2019, selon la société de données Sensor Tower. L’application de la boutique en ligne Nike SNKRS a été téléchargée 59,5% de plus que l’année dernière.

Grâce à ses applications, Nike obtient des informations allant de la taille et du poids des personnes aux emplacements et aux habitudes de navigation. L’entreprise peut profiter de ces détails pour créer des publicités et attirer des clients, ont déclaré trois investisseurs et plusieurs analystes.

Nike n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la façon dont il utilise les données de ses applications.

Lors d’une conférence de Morgan Stanley en novembre, le directeur financier de Nike, Matt Friend, a déclaré que l’entreprise avait ajouté environ 55 millions de nouveaux clients à sa base de données de membres cette année.

Les pratiques de l’entreprise en général semblent être en ligne avec celles d’autres détaillants ayant des opérations avancées de commerce électronique, selon des avocats qui conseillent les marques sur la façon dont elles peuvent utiliser les données des consommateurs.

Néanmoins, Nike a un «avantage significatif» sur ses rivaux pour ses applications d’entraînement. Vous avez probablement plusieurs scientifiques qui utilisent les données pour voir si les acheteurs toléreront des prix plus élevés, a déclaré Mary Hildebrand, qui dirige la pratique de la confidentialité et de la cybersécurité au cabinet d’avocats Lowenstein Sandler.

La plus grande entreprise de vêtements de sport au monde a récemment lancé des baskets coûteuses comme une Nike Adapt BB 2.0 à 400 $ ou une Dior Air Jordan à 2000 $. Nike a également investi dans la technologie pour fabriquer des produits comme son léger Nike Air VaporMax 2020 Flyknits, pour environ 220 $, qui utilisent du fil de polyester recyclé.

«Au début de la pandémie, Nike a rendu son outil d’entraînement gratuit dans son application Nike Training Club. C’était un coup de maître (…) Ils savent tout: que cherchez-vous exactement, où habitez-vous, les détails de votre carte de crédit Combien êtes-vous prêt à payer », a déclaré Michael Faherty, gestionnaire de portefeuille chez Seilern Investment Management, un investisseur dans Nike.

“Je suis convaincu que cette visibilité accrue leur donne plus de pouvoir de tarification”, a-t-il ajouté.

Nike a également augmenté le prix des modèles plus anciens cette année, comme l’Air Force 1 ’07 et l’Air VaporMax Plus, qui se sont vendus en novembre pour 109,19 $ et 198,24 $, respectivement, selon StyleSage, qui a extrait des données du site Web de Nike. .

En s’inscrivant au Nike Run Club, les utilisateurs d’iPhone ont la possibilité de synchroniser leur compte avec leur application Apple Health pour «suivre de près toutes leurs données de fitness».

Les utilisateurs doivent fournir des informations telles que le sexe, la taille et le poids avant que l’application ne leur permette de s’inscrire à des «courses guidées» ou des «courses de cinq minutes». De telles informations peuvent vous aider à mesurer la demande des clients; Par exemple, savoir que plus de femmes regardent un entraînement particulier signifie que Nike peut également savoir quels produits placer dans cette vidéo.

(Édité en espagnol par Carlos Serrano)