Une foule commence à se rassembler devant la Casa Rosada à Buenos Aires, qui ouvrira une veillée publique pour la star du football Diego Maradona. 25 novembre 2020. REUTERS / Martin Villar

BUENOS AIRES, 26 novembre (.) – Des foules de fans et de personnalités sportives et politiques ont commencé à arriver jeudi à la légendaire Casa Rosada en Argentine pour dire au revoir à l’icône du football Diego Armando Maradona, décédé à l’âge de 60 ans pour un insuffisance cardiaque.

La mort de l’un des meilleurs et des plus charismatiques footballeurs de l’histoire, survenue mercredi à son domicile de la banlieue de Buenos Aires, a déclenché de profondes réactions et hommages dans le monde entier, notamment des dirigeants et le pape François.

“Merci d’avoir joué au football, car c’est le sport qui m’a donné le plus de joie, le plus de liberté. C’est comme toucher le ciel avec mes mains. Grâce au ballon”, Maradona a déclaré qu’il disait lors de ses propres funérailles, dans une émission de télévision que l’idole conduisait en 2005.

Les médias argentins espèrent que jusqu’à un million de personnes viendront renvoyer leur idole à la maison du gouvernement, un nombre énorme au milieu de la pandémie de coronavirus qui secoue le monde.

En prévision du sillage, que la famille a décidé de durer jusqu’à jeudi après-midi, des dizaines de milliers d’Argentins sont descendus dans la rue pour lui rendre hommage, laissant des fleurs et des messages dans des lieux emblématiques de sa vie en Argentine.

Une foule a envahi la Plaza de Mayo toute la nuit, devant la Casa Rosada, pour rendre hommage à la star et attendre de lui dire au revoir.

A 6 heures du matin, les portes du palais présidentiel sont ouvertes. Le cercueil avec la dépouille de Maradona était recouvert d’un drapeau argentin et d’un maillot de l’équipe nationale portant le numéro 10, comme celui porté par l’idole.

“Je suis fan du Racing Club, mais pour moi, cela transgresse ce que sont les clubs. (Maradona) c’est l’Argentine, c’est le peuple. C’est fondamentalement tout pour moi”, a déclaré à . Gonzalo Vera, un employé de 21 ans devant le stade. Club Boca Juniors, dont Maradona était un fan reconnu.

L’idole histrionique et controversée avait acquis une renommée mondiale après le grand championnat qu’il a joué au Mexique en 1986, où il a conduit l’Argentine à son deuxième titre mondial avec certains des buts les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde.

“Diego” ou “Pelusa”, comme on l’appelait, a eu une longue carrière qui comprenait son passage chez Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelone en Espagne et Naples en Italie, entre autres clubs.

L’idole avait divers problèmes de santé en raison de son abus de drogues et d’alcool et il y a des semaines, il avait subi une chirurgie crânienne. À plusieurs reprises au cours des dernières décennies, il a dû être hospitalisé d’urgence pour sauver sa vie.

Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national, tandis que les hommages – qui ont commencé par des minutes de silence dans la Copa Libertadores et la Ligue des champions et d’innombrables manifestations d’affection dans les rues et sur les réseaux sociaux – se répètent dans le monde entier. .

“C’était quelqu’un qui touchait le ciel avec ses mains mais qui ne quittait jamais le sol”, a déclaré mercredi soir le président argentin Alberto Fernández dans une interview accordée à la chaîne de télévision Todo Noticias.

(Reportage de Nicolás Misculin. Avec des reportages supplémentaires d’Eliana Raszewski et Maximilian Heath. Édité par Javier Leira)