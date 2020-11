Un enfant tient une banderole sur laquelle on lit “Sauvez deux vies” lors d’une manifestation à l’Obélisque de Buenos Aires, en Argentine, le 4 août 2018. REUTERS / Agustin Marcarian

BUENOS AIRES, 28 novembre (.) – Des milliers de personnes ont manifesté samedi aux portes du Congrès argentin pour condamner le projet de loi récemment envoyé par le gouvernement pour légaliser l’avortement, une question controversée dans un pays à majorité catholique. .

La mobilisation a été répliquée dans les principales villes de l’intérieur argentin.

Le président Alberto Fernández a envoyé il y a quelques jours l’initiative publiquement engagée et attendue par les mouvements de femmes qui réclament son approbation depuis des années.

“Nous sommes ici pour défendre les deux vies, la mère et le bébé, donc de manière pacifique, nous voulons dire au gouvernement et aux législateurs qu’ils ont tort s’ils approuvent cette aberration”, Lorena Giacchino, étudiante de 27 années.

Des femmes avec des mineurs à la main, des familles entières et des prêtres ont été vus parmi les manifestants pacifiques, dont la plupart portaient des foulards bleus, symbole de ceux qui s’opposent à la légalisation de l’avortement.

Au milieu de la pandémie de COVID-19, et avec une utilisation majoritaire de masques faciaux, des bannières pourraient être portées avec des légendes telles que «Se battre pour ceux qui n’ont pas de voix» et «Sauvons les deux vies».

L’initiative officielle, qui bénéficie d’un large soutien social, mais qui est fortement remise en question par les secteurs religieux, va légaliser «l’interruption volontaire de grossesse».

L’Argentine est régie par une loi de 1921 qui n’autorise l’interruption volontaire de grossesse qu’en cas de risque grave pour la mère ou en cas de viol. Mais les militants affirment que les femmes ne reçoivent souvent pas de soins adéquats, invoquant des différences selon la région et la classe sociale.

En 2018, le projet de loi sur la décriminalisation de l’avortement a été soumis au parlement mais n’a pas réussi à devenir loi.

“Le débat ne consiste pas à dire oui ou non à l’avortement. Les avortements se produisent clandestinement et mettent en danger la santé et la vie des femmes qui les subissent. Par conséquent, le dilemme que nous devons surmonter est de savoir si les avortements sont ils pratiquent clandestinement ou dans le système de santé argentin », a déclaré récemment Fernández.

Le projet n’avait pas été précédemment envoyé au pouvoir législatif en raison de l’arrivée du coronavirus, qui a provoqué l’une des quarantaines les plus strictes au monde.

Dans la patrie du pape François, la recherche d’un avortement légal, sûr et gratuit a été une lutte des féministes et des campagnes telles que #NiUnaMenos et #MareaVerde, qui ont inspiré d’autres mouvements féministes en Amérique latine.

L’avortement est illégal dans presque toute l’Amérique latine, l’une des régions les plus dangereuses du monde pour une femme. Sur les 21 pays de la région à prédominance catholique, seuls Cuba, l’Uruguay, la Guyane et Porto Rico ont légalisé la pratique sans conditions.

(Rapport de Jorge Otaola. Edité par Rodrigo Charme)