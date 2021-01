Deux cas confirmés de COVID-19 sont apparus lors d’un vol charter de Los Angeles à Melbourne, ont rapporté samedi les autorités sanitaires, au cours duquel des joueurs de tennis, des entraîneurs et des officiels se sont rendus avant l’Open d’Australie.

Les cas impliquaient un membre d’équipage et un passager, qui n’était pas un joueur.

Cependant, des tests positifs conduiront tous les passagers de ce vol à être placés en quarantaine obligatoire de 14 jours dans un hôtel sans pouvoir quitter leur chambre, ce qui empêchera les joueurs de tennis de s’entraîner.

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a publié un communiqué indiquant que 24 joueurs qui étaient sur ce vol ne seront pas autorisés à quitter leur chambre d’hôtel pendant 14 jours et jusqu’à ce qu’ils soient libérés. Le tournoi devrait commencer le 8 février.

“Nous communiquons avec toutes les personnes qui étaient sur ce vol, et en particulier avec le groupe de joueurs dont les conditions ont changé, pour nous assurer que leurs besoins sont satisfaits autant que possible, et qu’ils sont pleinement informés de la situation”, “Nos pensées vont aux deux personnes qui ont été testées positives sur le vol et nous leur souhaitons le meilleur pour leur rétablissement.”

Les médias locaux ont rapporté que Kei Nishikori, le finaliste de l’Open américain de 2014 qui a été testé négatif pour COVID-19 après avoir eu deux tests positifs, et la double championne de l’Open d’Australie Victoria Azarenka faisaient partie du groupe de joueurs. qui est arrivé dans le pays du vol de Los Angeles.

Les 15 vols charters et les arrivées anticipées font partie de la candidature de la fédération australienne de tennis pour organiser le tournoi malgré l’interdiction des arrivées internationales dans le pays.

L’Australie a fait du bon travail contre le coronavirus et a enregistré 909 décès dus à la maladie dans tout le pays. L’état de Victoria, dont la capitale est Melbourne, a enregistré 810 de ces décès au cours de la deuxième vague meurtrière du virus survenue il y a trois mois, qui a provoqué des couvre-feux et des verrouillages dans la ville.

La participation du quintuple finaliste Andy Murray au tournoi est mise en doute après avoir été testé positif au COVID-19 jours avant son voyage prévu à Melbourne. Le tournoi a noté que le triple champion du Grand Chelem est isolé chez lui en Grande-Bretagne.

Les Américains Madison Keys et Tennys Sandgren ont également été testés positifs pour le virus, mais Sandgren a reçu un permis de vol.

Les vols charters vers l’Australie ont dû limiter leur capacité à 25%, arrivant dans une période de 36 heures qui s’est terminée tôt samedi.