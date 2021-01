Les artistes et les stars du sport condamnent l’assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump Ils accusent le président américain d’avoir encouragé ces actions d’extrême droite Ils demandent d’appliquer le 25e amendement à la Constitution pour destituer le président du pouvoir

Avec un mélange de colère et d’indignation, les artistes de la culture, du divertissement et du sport aux États-Unis condamnent l’attaque du Capitole à Washington par des partisans radicaux de Donald Trump et accusent le président américain d’encourager ces actions, selon . et le sandiegouniontribune.

L’un des premiers à avoir donné son avis à ce sujet était Stephen King, via Twitter: “La seule chose qui pourrait empêcher cela est que Donald Trump admette sa défaite aux élections.”

À son tour, Stevie Wonder a strictement demandé que le 25e amendement à la Constitution soit appliqué pour retirer Donald Trump du pouvoir.

«Je suis navré et abasourdi que ce président narcissique et dangereux mette des vies en danger et encourage la sédition violente contre notre gouvernement. Cet homme ne peut plus être président car il ne peut accepter la défaite. Pouvons-nous nous permettre deux semaines de plus? Je dis NON! », A-t-il expliqué.

En revanche, la chanteuse Selena Gómez a directement accusé les réseaux sociaux d’avoir donné l’occasion aux mensonges et aux messages intimidants de Donald Trump d’être connus et diffusés auprès de la population en raison de la question du Capitole.

«Aujourd’hui, c’est le résultat de permettre aux gens qui ont de la haine dans leur cœur d’utiliser des plateformes qui devraient rassembler les gens et qui devraient permettre aux gens de construire des communautés», a-t-il affirmé.

“Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki – vous avez tous laissé tomber le peuple américain aujourd’hui et j’espère qu’ils régleront les choses à l’avenir”, a accusé le chanteur.

À son tour, l’acteur Josh Gad s’est demandé s’il y avait “une raison” pour laquelle Donald Trump “n’est pas menotté” en ce moment.

«Si un autre Américain incitait des milliers de personnes à prendre d’assaut le Capitole, ils seraient déjà derrière les barreaux. Le président de “la loi et de l’ordre” doit faire face aux deux maintenant “, a-t-il cité. C’est ainsi que les artistes ont exprimé leur mécontentement face à l’assaut du Capitole