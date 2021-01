. / EPA / ALEX PLAVEVSKI / Archives

Shanghai (Chine), 22 janvier . .- L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a perdu 1,6% aujourd’hui dans une journée marquée par la chute des compagnies d’assurance et l’exclusion de la compagnie pétrolière État Cnooc des indices compilés par le fournisseur d’informations boursières MSCI.

La société a chuté de 5,57% aujourd’hui après que la décision ait été rendue publique, ce qui est donné par l’inclusion récente de Cnooc sur une liste noire américaine pour son aide présumée à l’armée lorsqu’il s’agit d ‘”intimider (les pays) voisins dans la mer de Sud de la Chine, “où Pékin construit des îles artificielles pour soutenir sa revendication de juridiction sur une grande partie des eaux.

Les deux autres grandes sociétés pétrolières d’État chinoises cotées à Hong Kong, Petrochina et Sinopec, ont également perdu 4,17% et 3,88%, respectivement, aujourd’hui.

Le sélectif a perdu 479,91 points à 29 447,85, tandis que l’indice qui mesure le comportement des entreprises chinoises continentales cotées à la bourse de Hong Kong, Hang Seng China Enterprises, a perdu 1,78%.

Tous les sous-indices ont clôturé avec des pertes: Finance (-2,6%), Immobilier (-1,8%), Commerce et Industrie (-0,78%) et Services (-0,58%).

Dans le secteur financier, les pires arrêts ont été les compagnies d’assurance, avec China Life (-4,4%) prenant le gâteau, bien qu’aucune des banques n’échappe non plus aux pertes, la grande ICBC (-2,89%) en tête. .

Les sociétés immobilières ont également enregistré une session plénière brûlante dans laquelle Hang Lung Properties (-3,26%) et China Resources Land (-3,04%) étaient les protagonistes.

Le leader du numérique Alibaba (-3,09%) a continué à accuser la gueule de bois de l’excellente journée qu’il a vécue avant la réapparition de son fondateur après trois mois d’absence des projecteurs en raison de ses frictions avec Pékin, tandis que ses rivaux Meituan (+1,33) %) et Tencent (+ 1,25%) ont été confirmées comme l’une des rares bonnes nouvelles de la séance.

Alors que seulement 6 des 52 titres qui composent le Hang Seng ont échappé à des pertes, le fournisseur de systèmes pharmaceutiques Wuxi Biologics était de loin le plus important, avec une avance de 6,03%.

Le volume des échanges pour la séance était de 244 190 millions de dollars HK (31 501 millions de dollars américains, 25 862 millions d’euros).