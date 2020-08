23 millions 950 000 pesos ont été livrés dans le cadre du programme Solidarity Coverage, promu par l’AMIS et ses 87 associés.

Ce soutien financier est gratuit et ne nécessite pas la souscription préalable d’une police.

Mexico, l’État du Mexique et Veracruz sont les entités avec le plus de cas enregistrés; ils totalisent 53% du total.

Mexique, CDMX, 27 août 2020. Le secteur de l’assurance, par le biais de son programme Coverage Solidarity, a déjà indemnisé 479 familles du personnel de santé du secteur public qui sont malheureusement décédées en soignant des patients atteints de Covid-19, a rapporté l’Association mexicaine des institutions d’assurance (AMIS).

« Ce soutien économique gratuit est accordé par l’AMIS et ses 87 entreprises associées comme une forme de reconnaissance au personnel de santé qui s’occupe de la population, il se compose de 50 mille pesos qui sont fournis aux proches des travailleurs décédés, il couvre également tous les cas s’est produite entre le 1er avril et le 31 août 2020 », a déclaré Recaredo Arias, PDG d’AMIS.

Selon le dernier rapport, le secteur des assurances a déjà accordé un montant cumulé de 23 millions 950 mille pesos pour aider les 479 familles des défunts. 29% des décès étaient des médecins; 15% des infirmières et 56% du personnel technique, des infirmiers, des ambulanciers paramédicaux, des assistants et des soignants, entre autres, qui ont été désignés pour traiter les patients atteints de Covid-19.

Il convient de noter que les entités présentant le plus de cas de couverture solidaire sont Mexico avec 29%, l’État du Mexique avec 16% et Veracruz avec 8%; ce qui représente 53% du total.

L’association a déclaré que 69% des cas sont concentrés chez le personnel de santé âgé entre 41 et 60 ans; En outre, 73% du total sont des hommes et 27% des femmes.

Jusqu’à présent, 54% des bénéficiaires de la Garantie Solidarité étaient les conjoints ou conjoints du défunt, 33% leurs enfants et 13% les parents des agents de santé publique décédés.

L’AMIS informe que pour solliciter ce fonds économique, quatre étapes doivent être suivies. Tout d’abord, le membre de la famille doit appeler le 55 5227 9031, envoyer un mail à coveragecovid@amis.com.mx et / ou consulter la page www.amis.con.mx; plus tard, lorsqu’ils communiqueront, ils vous informeront des exigences et vous donneront un mot de passe pour la livraison gratuite des documents; dans un troisième temps, vous devez vous rendre au service de messagerie pour les envoyer, et finalement l’AMIS validera les informations et effectuera un virement électronique dans les 72 heures.

