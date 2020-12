Atlanta Hawks battre comme un local Pistons de Detroit par 128-120 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Memphis Grizzlies par 112-122, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Les Cavaliers de Cleveland par 119-128, donc après le match, ils complètent une séquence de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Atlanta Hawks se classe quatrième et accumule jusqu’à présent plein de victoires en trois matchs joués, tandis que Pistons de Detroit il reste en quatorzième position sans victoire pour l’instant dans la compétition.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un 11-2 partiel au cours du quart, même si cela a finalement fini par distancer l’équipe locale et s’est terminé avec un résultat de 33-25. Plus tard, au deuxième trimestre, les locaux ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu une autre course de 13-2 au cours du trimestre et ont eu une différence maximale de 14 points (65-51) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32 -31. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 65-56 dans l’électronique.

Au cours du troisième trimestre, les acteurs locaux ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, ils ont réalisé l’écart maximum (13 points) à la fin du trimestre et ont conclu avec un résultat partiel de 35-31 et un total de 100-87. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel de 15-0, bien que ce ne soit pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28 -33. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un score de 128-120 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Atlanta Hawks a remporté la victoire grâce à 29 points, six passes et trois rebonds de Apportez des jeunes et les 17 points, cinq passes et cinq rebonds de Bogdan Bogdanovic. Les 27 points, une passe et six rebonds de Bourse Jerami et les 27 points, deux passes et quatre rebonds de Josh Jackson ils n’étaient pas assez pour Pistons de Detroit pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain match Atlanta Hawks mesurera sa force avec Filets de Brooklyn dans le Centre Barclays. Pour sa part, Pistons de Detroit jouera contre Guerriers de l’état d’or dans le Little Caesars Arena.