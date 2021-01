Un piéton passe devant le tribunal de district américain Daniel Patrick Moynihan du palais de justice du district sud de New York à New York, États-Unis, le lundi 21 décembre 2020. Les vaccinations annonçant un retour à la normale, l’année prochaine devrait voir des salles d’audience à travers le monde revenant à la vie. Ghislaine Maxwell, le critique chinois Jimmy Lai et l’héritier de Samsung Jay Y. Lee font partie des personnes confrontées à des affaires pénales très médiatisées en 2021. Photographe: Michael Nagle / Bloomberg

(Bloomberg) – McGraw Hill LLC a été poursuivi par des auteurs de manuels qui affirment que la société a réduit leurs redevances en révisant unilatéralement les règles régissant le paiement des versions en ligne de leur travail.Trois des auteurs ont intenté un recours collectif contre l’éditeur vendredi, affirmant que les nouvelles règles enfreignent les termes de leurs contrats et réduiront leurs redevances de 25% à 35%. Le changement concerne la façon dont les auteurs sont payés pour les ventes de manuels et de matériels d’étude connexes sur le site en ligne de McGraw Hill, Connect . Environ 53% de la facturation de McGraw Hill proviennent de produits numériques, selon la plainte, qui indique que la société et ses affiliés ont déclaré un chiffre d’affaires total de plus de 1,5 milliard de dollars en 2019.

La société avait l’habitude de payer des redevances sur «l’intégralité des revenus» des ventes de manuels sur Connect, mais a récemment annoncé qu’elle ne paierait qu’une partie des ventes, disent les auteurs dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan. “Cette manœuvre équivaut à une tentative chauve de McGraw Hill de transmettre ses coûts liés à Connect aux auteurs.”

McGraw Hill n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire après les heures normales de bureau.

L’affaire est Flynn c. McGraw Hill LLC, 21-cv-00614, tribunal de district des États-Unis, district sud de New York (Manhattan).