Tumaco, Nariño.

Au milieu du deuxième pic d’infections à covid-19 que traverse le pays, le gouvernement de Nariño a annoncé le 15 janvier de nouvelles mesures pour arrêter la propagation de la maladie dévastatrice, et qui à leur tour contribuent à la décongestion des USI dans le département.

«À Nariño, nous continuons avec des taux d’occupation élevés dans notre réseau hospitalier, plus de 89% l’ont signalé aujourd’hui», a assuré le gouverneur, Jhon Rojas.

De même, le président a indiqué que la situation dans le département continuera à être analysée afin d’établir de nouvelles déterminations concernant la pandémie.

Mais à Tumaco, une municipalité située au sud de Nariño et à proximité de la frontière avec l’Équateur, la situation semble être différente, puisque le Le taux d’occupation des soins intensifs n’atteint pas 10% et les cas ne dépassent pas 2 144 à ce jour. Il faut rappeler qu’en mai 2020, dans cette commune habitée par environ 250000 personnes, la situation était alarmante puisqu’elle n’a réussi à accumuler 600 personnes infectées que le même mois.

La directrice du centre hospitalier Divino Niño de Tumaco, Carolina Farinango Hernández, s’est entretenue avec El Tiempo sur le phénomène et a assuré que «En raison de leur culture, de nombreux tumaqueños avec le nouveau coronavirus ont préféré se baigner avec l’eau d’une souris tuée, dormir des nuits entières sur les feuilles de la même plante et ne pas se contenter de cela, en buvant l’eau bouillie du légume, accompagnée d’autres produits naturels tels que le gingembre et citron. Cependant, ces méthodes d’auto-soins n’ont pas le soutien scientifique pour affirmer que c’est la raison de la diminution ».

Cette sagesse populaire a été appliquée dans un village situé à la frontière maritime avec le pays voisin et dans une autre province voisine, appelée Esmeraldas, où Seulement le 15 mai 2020, 394 cas positifs de covid-19 ont été signalés et au 11 juin de la même année, 1339 avaient été enregistrés.

Vue de l’arbre Killer Mouse.

Selon les informations de Farinango, «Dans ces villages frontaliers, aucune mortalité n’a été signalée et à l’époque, il s’agissait de symptômes très légers». Il a également ajouté que, ils ne peuvent toujours pas comprendre «comment toute la population du village a réussi à se rétablir», alors Il n’a pas «exclu que le tueur de souris possède certains composants qui ont réussi à avoir un impact positif sur les hommes et les femmes qui ont consommé la boisson».

Et c’est que les chiffres garantissent que sur les 140 cas positifs qui ont été reçus quotidiennement au centre hospitalier Divino Niño, ces jours, seuls 8 sont signalés chaque semaine.

La maire de Tumaco, María Emilsen Angulo, a déclaré dans le même média que, bien qu’elle pense que Tumaco “a été privilégiée par Dieu”, Il est d’une importance vitale de ne pas baisser la garde et recommande à la communauté de suivre les règles de biosécurité et de soins personnels. “Avant de suggérer la consommation de boissons naturelles, il a considéré l’importance du lavage permanent des mains et l’utilisation d’un masque.”

Le maire, à son tour, a pris des mesures restrictives face à l’arrivée massive de touristes et à la possibilité que la municipalité devienne un destinataire du virus, parmi lesquels le fermeture des plages le week-end.

De son côté, Mario Benavides, manager du covid-19 à Nariño, a assuré que «Tous les efforts nécessaires ont été faits pour répondre au mieux à cette urgence sanitaire».

Mais il a également souligné que, malgré le fait que le covid-19 se caractérise par des symptômes très similaires à certains types de grippe répandus sur le territoire et que pour cette raison, les gens ont utilisé la sagesse populaire pour le combattre, “Il a écarté toute hypothèse selon laquelle les médicaments naturels guérissent les patients atteints de coronavirus”.

