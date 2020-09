Image du fichier référentiel d’une femme installant de petits drapeaux chiliens en plastique dans un lieu mis en place pour commémorer les festivités de l’indépendance de septembre à Santiago, au Chili, qui ont été interdites cette année par la pandémie de coronavirus.

SANTIAGO, 16 septembre (.) – Les autorités chiliennes ont appelé mercredi à une célébration prudente de la fête nationale populaire locale pour laquelle une autorisation spéciale de se rassembler a été accordée, car certains experts craignent que la mesure n’alimente une nouvelle vague de cas de coronavirus dans le pays.

Sous le slogan «Fondéate en tu casa» (Fondéate en tu casa), le gouvernement a lancé une campagne pour remplacer les fêtes publiques bondées dans les «fondas» – établissements temporaires de restauration et de boissons suspendus cette année en raison de la propagation du virus – et a permis aux ménages de recevoir un nombre limité de visiteurs pendant quelques heures.

« Soyons prudents et responsables, respectons les règles, battons le virus (…). C’est ce que je vous demande, de célébrer mais de célébrer avec prudence, en maintenant les règles sanitaires », a déclaré le ministre de la Santé Enrique Paris, lors la remise d’un rapport.

Les célébrations du «Dieciocho», comme l’appellent les Chiliens pour les vacances des 18 et 19 septembre et auxquelles s’ajoutent généralement quelques jours de plus selon le calendrier, sont les plus pertinentes et génèrent généralement de grandes foules.

Malgré le fait que les infections ont diminué dans plusieurs régions de la nation sud-américaine ces dernières semaines et que le gouvernement a entamé un déconfinement progressif, certains soulignent que les réunions pourraient déclencher une nouvelle augmentation des infections.

La présidente de la faculté de médecine, Izkia Siches, a considéré comme une erreur de ne pas avoir débattu de la mesure à une table consultative et a assuré que l’instance avait été plus «prudente».

Mercredi, les autorités ont souligné les recommandations de se distancer, d’utiliser des masques et de ne pas partager les ustensiles à titre préventif lors des rencontres.

« Nous devons nous rappeler que nous sommes dans une pandémie dans toutes les régions de notre pays, donc toutes les mesures d’auto-prise en charge sont essentielles pour éviter et réduire la possibilité d’un renversement », a déclaré la sous-secrétaire à la Santé, Paula Daza.

Le gouvernement a promis un plan d’inspection strict pour éviter que les mesures ne soient violées et mettra en place des alcabalas sanitaires pour empêcher les transferts entre les régions du pays.

Le Chili compte environ 440 000 cas et plus de 15 000 décès dus à la pandémie.

Outre la fermeture des commerces et des frontières, la suspension des cours et les quelque 7 millions d’habitants actuellement en détention, l’épidémie a également porté un coup dur à l’économie, et les fêtes nationales sont très pertinentes pour l’activité commerciale.

