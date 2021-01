Un partisan de Donald Trump, identifié comme Richard Barnett, est assis au bureau de la présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, après avoir pris d’assaut le Capitole américain lors de manifestations le 6 janvier à Washington (États-Unis). . / JIM LO SCALZO

Washington, 9 janvier . .- Les autorités américaines ont entamé ce week-end les arrestations de participants à l’assaut du Capitole tandis que les démocrates au Congrès détaillent leurs plans pour entamer lundi le processus de mise en accusation. président sortant, Donald Trump.

L’un des premiers à être arrêté était Richard Barnett, l’homme qui, lors de l’assaut de mercredi contre le Congrès américain, est entré et a pris des photos de lui-même dans le bureau du président de la Chambre basse, Nancy Pelosi, et qui a été appréhendé dans l’Arkansas,

Barnett, a été accusé d’entrée illégale et violente dans un bâtiment restreint, ainsi que de conduite désordonnée à Capitol Hill et de vol de biens publics, par le courrier du législateur qu’il aurait pris après avoir posé pour des photographes.

De même, Adam Christian Johnson, qui a été vu dans les images portant le lutrin de Pelosi au milieu de l’assaut contre le Congrès; et Jake Angeli, membre du mouvement de théorie du complot Qanon qui se fait appeler “Yellowstone Wolf” sur sa chaîne YouTube, respectivement en Floride et en Arizona.

INSURRECTION

Pelosi a assuré ce vendredi dans une lettre à ses collègues qu’elle lancerait le processus de destitution si Trump ne démissionnait pas «immédiatement», ce qui semble hautement improbable.

Les démocrates prévoient d’accuser l’actuel président d ‘”incitation à l’insurrection” pour sa responsabilité dans l’assaut du Capitole.

C’est lundi qu’ils prévoient de présenter leur accusation contre Trump et de voter en plénière pour l’accuser formellement de cela au milieu de la semaine prochaine, mais dans le système américain, c’est le Sénat qui doit être en charge de développer la destitution, ce qui est peu probable.

La proposition a été rejointe par Lisa Murkowski de l’Alaska, la première sénatrice républicaine à appeler à la démission du président sortant, accusé d’avoir été à l’origine de l’assaut contre le Capitole mercredi dernier, qui a fait cinq morts.

“Je veux qu’il démissionne. Je veux qu’il démissionne. Il a causé beaucoup de dégâts”, a déclaré Murkowski dans une interview au Anchorage Daily News concernant l’agression violente des partisans de Trump du Congrès pour interrompre une session dans laquelle les législateurs allaient certifier. la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

Le projet rédigé par les démocrates appelle à sa révocation et à “l’interdiction de détenir et de jouir de toute position d’honneur, de confiance ou d’avantage aux États-Unis”.

Le caucus progressiste est convaincu que ce point les aidera à convaincre certains républicains au Sénat qui envisagent de se présenter aux élections présidentielles de 2024 et qui voient Trump comme un possible rival dans cette course, selon le journal Politico.

Handicap de l’atout

Pelosi a également laissé ouverte la possibilité de pousser un projet de loi qui créerait une commission pour aider à décider si un président est “capable” de gouverner, mais la suppression de Trump de cette manière nécessiterait le feu vert du vice-président Mike Pence, qui pour le moment il a refusé d’agir.

La proposition vise à créer un nouveau mécanisme pour se conformer aux dispositions de l’amendement 25 à la Constitution, qui indique que le vice-président peut remplacer le président s’il déclare par écrit que ce président “est incapable” d’occuper le poste.

Pour ce faire, le vice-président doit avoir soit une majorité du cabinet, soit “un autre type d’organe que le Congrès peut créer par la loi”, ce qui n’existe pas actuellement et que le projet de loi cherche à créer, bien que cette mesure n’aurait pas effet sans la complicité de Pence.

Avant que Twitter ne suspende définitivement son compte personnel vendredi, Trump a annoncé qu’il n’assisterait pas à l’investiture de Biden, qui a célébré cette décision du président sortant.

“C’est l’une des rares choses sur lesquelles lui et moi nous sommes jamais entendus. C’est une bonne chose de ne pas venir”, a déclaré Biden.