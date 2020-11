Des ouvriers couvrent la façade du magasin de la célèbre marque de mode Ermenegildo Zegna avec des planches de bois par peur d’éventuelles attaques et manifestations dues aux élections de ce mardi dans la zone touristique du Design District à Miami, Floride (USA) . . / Giorgio Viera

Miami, 3 novembre . .- Les forces de sécurité du comté de Miami-Dade, dans l’état sud de la Floride (USA), ont indiqué ce mardi qu’il n’y avait “aucune menace crédible d’attentats planifiés” pendant la Le jour des élections d’aujourd’hui, qui jusqu’à présent s’est déroulé sans incident.

L’annonce répond aux informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux sur les outrages présumés que des groupes de manifestants allaient commettre dans les épiceries, les supermarchés et les stations-service après la fermeture des urnes, et quel que soit le candidat à la présidentielle qui a présenté plus d’options pour gagner dans cette Etat.

Des rumeurs ont même rapporté que les organisateurs avaient loué un camion de déménagement dans lequel ils avaient entreposé “des armes et des munitions et stationné dans des endroits pratiques pour un accès facile au début des manifestations”.

Selon le Southeast Florida Fusion Center, une alliance entre les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales, les autorités ont examiné les alertes et ont conclu que jusqu’à présent “il n’y a pas de menace crédible d’attaques planifiées” dans la ville de Miami.

Cette division, ainsi que la police locale, reste en alerte ce mardi contre le risque d’excès et de vandalisme en fin de journée électorale, qui jusqu’à présent s’est déroulé sans incident.

Dans le comté de Miami-Dade, le plus peuplé de Floride, plus d’un million d’électeurs ont déjà exercé leur droit soit par vote postal soit par suffrage anticipé.

Dans l’État de Floride, plus de 9 millions de personnes ont déjà voté par courrier et à l’avance; 4,7 millions ont utilisé la première de ces modalités, qui reste ouverte jusqu’à la fermeture des bureaux de vote; et 4,33 millions ont voté à l’avance, fermé le dimanche 1er, selon le département des élections de cet état.

L’un des derniers sondages d’intention de vote en Floride, de l’Université Quinnipiac, indique que le candidat démocrate, Joe Biden, a un avantage de cinq points sur le président et candidat républicain, Donald Trump, dans cet État considéré comme très important pour gagner. les élections présidentielles pour les 29 points qu’il contribue au collège électoral, où il est défini qui est le vainqueur dans tout le pays.