15 minutes. Le gouverneur démocrate de Washington, Jay Inslee, a rapporté lundi que les autorités de l’État se sont tournées vers Starbucks, la plus grande chaîne de cafés au monde, pour faire avancer la campagne de vaccination, via le système informatique de l’entreprise, avec lequel elles espèrent rationaliser et simplifier la logistique actuelle et réaliser 45 000 vaccinations quotidiennes.

Inslee a reconnu qu’avec la méthode actuelle, il est très difficile de pouvoir vacciner rapidement tous les agents de santé de l’État. Il a expliqué qu’étant “un petit groupe assez spécifique”, le processus d’identification était “plus lent”.

Selon NBC News, Starbucks a affecté 11 employés ayant une expérience dans le travail et le déploiement, les opérations et la recherche et développement pour travailler à plein temps sur le processus de vaccination à Washington.

Le gouverneur démocrate a avancé que cette semaine commence la vaccination du prochain secteur considéré à risque, les personnes âgées, un «groupe beaucoup plus facile à coordonner».

Processus lent

Depuis que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer a été approuvé pour une utilisation d’urgence, Washington, avec une population de 7,6 millions d’habitants, n’a vacciné que 31 581 personnes. Cela ressort clairement des données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cependant, cette situation n’est pas propre à Washington. D’après le CDC, seulement 12,2 millions de personnes ont reçu une dose du vaccin aux États-Unis. Le chiffre tombe à 1,6 million dans le cas de ceux qui ont subi les deux crevaisons, dans un pays de près de 331 millions d’habitants.

Administration du vaccin

Inslee a également rapporté, selon le réseau NBC, que plus de 2000 pharmacies à Washington sont tenues d’élargir les lieux où le vaccin peut être administré.

De même, Microsoft, qui comme Starbucks a son siège dans la capitale de l’État, Seattle, mettra en place un espace dans lequel 5000 vaccinations quotidiennes sont prévues.

Cependant, Inslee est également convaincu que la situation s’améliorera avec l’entrée du président élu Joe Biden à la Maison Blanche. Il a dit qu’il était sûr que “le nouveau gouvernement fédéral ne trompera pas consciemment comme l’a fait la dernière administration”.

Parmi les mesures envisagées par la nouvelle administration démocratique en ce qui concerne l’approvisionnement en vaccin, figure le déploiement de la Garde nationale et de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Cela vise à tenir l’une des promesses de Biden, de fournir au moins 100 millions de doses dans les 100 premiers jours de son mandat.