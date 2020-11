Le procureur général de la nation, Francisco Barbosa. . / Carlos Ortega / Archives

Bogota, 13 novembre. . .- Le bureau du procureur général de Colombie a capturé et poursuivi ce vendredi Jhon Espinosa Álvarez, alias “El Burro”, meurtrier présumé du leader social Jorge Luis Solano Vega, perpétré le 3 novembre dans la municipalité d’Ocaña, qui appartient à au département de Norte de Santander.

“Pour le crime de M. Solano Vega, Jhon Fredy Espinosa Álvarez a été envoyé en prison avec une mesure d’assurance, en tant qu’auteur présumé. M. Espinosa répondra à la justice des crimes d’homicide aggravé et de possession illégale d’armes”, a rapporté le procureur. Général Francisco Barbosa.

Selon le bureau du procureur, Espinosa, capturé dans une opération conjointe avec la police nationale, n’a pas accepté les charges, c’est pourquoi un juge chargé du contrôle des garanties à Cúcuta, chef-lieu du département de Norte de Santander (nord-est), a ordonné une mesure de sécurité dans la prison de Bogotá Modelo.

TUÉ DANS SA MAISON

Solano a été assassiné dans sa propre maison, située dans le quartier de Miraflores à Ocaña, et son assassinat a généré une vague de rejet dans le pays puisque le défenseur avait récemment déclaré avoir été victime de menaces.

Selon l’enquête des autorités, Espinosa a tiré sur le défenseur des droits humains, qui était également président de l’Organisation des victimes de disparition forcée Asvida et délégué de la Table des victimes d’Ocaña.

<< L'accusé a identifié aujourd'hui le moment où le chef de la communauté était sans dispositif de sécurité. Le jour du crime, à une heure de l'après-midi, il est arrivé au domicile de la victime, a frappé à la porte et, quand il l'a vue, prétendument il a tiré », a déclaré le bureau du procureur.

MENACES ET PLAINTES CONTRE LA CORRUPITION

Solano avait déposé de graves plaintes contre des fonctionnaires de l’administration Ocaña pour corruption présumée à l’hôpital Emiro Quintero Cañizares de cette municipalité et dans d’autres entités.

Le défenseur des droits humains avait également adressé en mai une lettre à Israel Ramírez, connu sous le nom de Pablo Beltrán, chef de la délégation de guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) lors des pourparlers de paix avec le gouvernement, dans laquelle il demandait des explications. des menaces qu’il a reçues d’un chef présumé de ce groupe appelé “Carlos”.

“Le 16 mai, un commandant présumé Carlos m’a appelé, qui, au nom de l’ELN, me fait des reproches sévères parce qu’il déclare que je me mêle de son ‘Compas’ et m’ordonne en outre de me présenter devant lui pour rendre compte de ces actes”, écrit dans la lettre.

Dans ce document, Solano a nié avoir eu connaissance des “Compas” et a souligné que dans ses déclarations, il n’a évoqué que des agents publics pour corruption présumée, pour laquelle il a déclaré ne pas comprendre pourquoi “un acteur armé” devrait “s’immiscer” dans leurs plaintes. .

Précisément en mai, le bureau du procureur général (ministère public) a ouvert une enquête disciplinaire et suspendu pour trois mois le directeur de l’hôpital d’Ocaña, Jairo Pinzón, pour des irrégularités présumées dans la conclusion de 22 contrats de construction, la fourniture de matériel chirurgical et de médicaments pour plus de 4 500 millions de pesos (plus de 1,23 million de dollars).