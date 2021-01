/ Secrétariat à la mobilité de Bogotá

Le premier pont de l’année a été achevé et le ministère des Transports (MinTransporte) et la section Transit et transports de la police nationale ont fourni des chiffres sur le comportement des Colombiens sur les routes pendant cette période. Entre le 30 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, 3685176 véhicules ont été mobilisés dans tout le pays et, bien que les autorités assurent qu’il y avait un solde positif, des accidents de la route, des infractions au code de la route et des conducteurs ivres ont été signalés.

«Le bilan de ce week-end a été positif. Plus de 3 millions 600 véhicules ont été mobilisés dans tout le pays. Cela indique que les Colombiens se mobilisent et il est important de souligner qu’ils doivent continuer à le faire dans des conditions de biosécurité », a déclaré Carmen Ligia Valderrama, vice-ministre des Transports, dans une vidéo publiée par MinTransporte sur son compte Twitter.

Pendant ces cinq jours 446 accidents de la circulation ont été enregistrés sur tout le territoire national, des événements qui ont laissé un équilibre 61 morts et 559 blessés.

En outre, 3175 assignations à comparaître ont été imposées et parmi les plus courants sont les ne portez pas de permis de conduire, fait pour lequel 734 conducteurs ont été sanctionnés, et le absence de preuve que le véhicule a été soumis à un examen technique mécanique, ce qui a entraîné la sanction de 395. 265 amendes ont également été infligées pour avoir conduit une motocyclette sans respecter les règles; 284 pour ne pas avoir à jour l’assurance obligatoire; 153 pour le passage dans la zone interdite et 165 billets pour le transport informel.

Les autorités ont également évoqué l’irresponsabilité de certains Colombiens qui, malgré la loi sèche qui régissait plusieurs villes du pays, buvaient des boissons alcoolisées à la fin de l’année et conduisaient en état d’ébriété. La section de la circulation et des transports de la police nationale a annoncé qu’au niveau national Plus de 7 575 alcootests ont été réalisés, dont 88 positifs.

Le général de division Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, directeur du transit et des transports de la police nationale, a également évoqué la situation et déclaré que Durant cette période, 350 zones de prévention et de contrôle ont été installées dans les axes routiers nationaux. L’objectif de ces points était d’accompagner les voyageurs et allait de pair avec le Plan de Noël, stratégie de MinTransporte pour garantir l’excellent fonctionnement du trafic aérien et terrestre en décembre 2020 et les premiers jours de 2021.

1er et 2 janvier Les autorités chargées de la mobilité ont assuré qu’elles fournissaient des services d’assistance technique et mécanique de base gratuits à 536 véhicules dans toute la Colombie. Le ministre des Transports a souligné que ces points étaient importants pour éviter que davantage d’accidents ne se produisent sur la route.

«D’une part, les conducteurs reçoivent un diagnostic des conditions de leur véhicule, ce qui génère une alerte au cas où ils auraient quelque chose de nouveau et De cette façon, les accidents de la route sont évités. D’un autre côté, à ce même point sûr, ils reçoivent des conseils sur les soins personnels pour éviter la contagion par le covid-19 », a déclaré le responsable.

Parallèlement à ces chiffres, les autorités ont également affirmé que les Colombiens voyageaient non seulement dans des voitures privées, mais aussi dans des bus interdépartementaux. Le surintendant des transports, Camilo Pabón, a déclaré que Lors de ce premier pont, 635 415 passagers ont été mobilisés dans les transports terrestres de masse. Le fonctionnaire a déclaré que La plupart des voyageurs ont quitté le Terminal de Transporte Terrestre Salitre de Bogotá , avec un total de 69 611 passagers mobilisés dans 10 007 véhicules. Au contraire, Le terminal de transport terrestre de San Gil a été celui qui a mobilisé le moins de passagers, avec 488 passagers dans 206 véhicules.

