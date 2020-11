Un homme vend des citrons à partir d’un chariot de marché sur l’avenue centrale de la ville de Panama (Panama). . / Bienvenue Velasco / Archives

Panama, 10 novembre . .- Les autorités sanitaires du Panama ont averti mardi de la possibilité de reprendre les restrictions de mobilité sévères et d’arrêter la réouverture des activités économiques pour contenir la pandémie de covid-19, en présentant un plan pour contingence face à une recrudescence des infections.

Le plan, conçu par le ministère de la Santé, est basé sur cinq «niveaux d’alerte» en fonction de l’augmentation de quatre indicateurs pandémiques tels que l’indice de reproduction (RT) est égal ou inférieur à 1%, la mortalité ne dépasse pas 3% et la disponibilité des lits en salle hospitalière reste à 20% et dans les USI à 15%.

Comme l’explique la directrice nationale de la santé, Nadja Porcell, il y a “sept piliers qui affectent la pandémie de covid-19”: prévention et communication en santé, traçabilité, traitement, isolement et éloignement physique, capacité hospitalière, retour à la normalité et la protection sociale.

Ainsi, les autorités appliqueront progressivement des restrictions basées sur ces sept piliers tels que la limitation de la mobilité par un couvre-feu, une quarantaine totale le week-end ou le sexe, l’arrêt de la réouverture économique, ou le renforcement de la traçabilité et prévention, selon le “spillover” de ces indicateurs pandémiques.

Porcell a expliqué qu’étant donné qu’il y a une augmentation de deux des quatre indicateurs de la pandémie (niveau d’alerte 2), la quarantaine du dimanche reviendra, et en cas d’atteindre le dernier niveau -le 4-, les restrictions de mobilité par sexe seront à nouveau appliquées. et cela n’ouvrira que le commerce essentiel.

«Nous appelons la conscience à suspendre toutes sortes d’activités qui rassemblent des personnes qui ne sont pas gérées dans notre bulle familiale et à briser les mesures de biosécurité», a déclaré Porcell.

Le ministère de la Santé a présenté ce plan avant un léger rebond des cas quotidiens depuis que les restrictions à la mobilité ont été supprimées en octobre dernier, davantage d’activités économiques ont été réactivées et les frontières ont été ouvertes.

Ce plan, qui “se mettrait en marche pour maintenir une tendance à la hausse des cas et d’autres indicateurs”, commencera à être appliqué dans deux districts de la province centrale de Veraguas, en enregistrant l’augmentation de trois des quatre indicateurs de la pandémie.

CHIFFRES COVID-19

Le Panama a accumulé 141 302 cas et 2 817 décès mardi, après avoir enregistré 971 infections et neuf décès au cours des dernières 24 heures, ont rapporté les autorités.

Le rapport quotidien du ministère souligne que 18 006 personnes sont signalées en isolement à domicile, dont 17 472 à la maison et 534 dans des hôtels qui fonctionnent temporairement comme des hôpitaux, tandis que le nombre hospitalisé 772, dont 627 dans le service et 145 en ICU.

Les patients récupérés totalisent 119 707, en 247 jours de pandémie dans le pays.

Au Panama, depuis la première contagion survenue le 9 mars, 727 520 tests ont été appliqués pour détecter le covid-19, avec 7079 nouveaux tests pour ce mardi, qui montrent une positivité de 13,7%.

Alors que les infections s’accumulent dans les groupes de population les plus jeunes, de 20 à 39 ans il y a 57 288 cas, ce sont les groupes plus âgés qui enregistrent le plus grand nombre de décès, puisqu’entre 60 et 79 ans il y a 1 358 décès.