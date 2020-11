Les autorités sanitaires américaines se sont préparées à un nouveau pic d’infections au COVID-19, d’hospitalisations et de décès vendredi, culminant en une semaine au cours de laquelle la propagation du coronavirus s’est accélérée avant les vacances de Thanksgiving la semaine prochaine. .

Monde de Miami / .

La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas de COVID-19 a atteint plus de 165000 jeudi, tandis que celle des décès est passée à 1359, plus qu’à tout moment depuis la fin du mois de mai, selon un décompte de . de données de santé publique. .

Compte tenu de l’augmentation des hospitalisations dans une grande partie du pays et de l’épuisement du personnel médical, les autorités de plus de 20 États ont imposé des restrictions pour tenter de réduire la propagation du virus. [nL1N2I52CQ]

La coordinatrice du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx, a déclaré que le virus se propage à un taux élevé dans plus de la moitié du pays et que les rassemblements de Thanksgiving devraient être limités aux membres de famille immédiate plutôt qu’un nombre maximum de personnes.

“Je n’aime pas que ce soit un nombre … si vous dites que cela peut être 10 et que ce sont huit personnes de quatre familles différentes, alors ce n’est probablement pas le même degré de sécurité que 10 personnes dans votre maison immédiate”, a déclaré Birx à CNN vendredi. .

Signe positif de la lutte contre la pandémie, Pfizer Inc a déclaré qu’il demanderait vendredi aux régulateurs de la santé américains l’autorisation pour l’utilisation d’urgence de son vaccin COVID-19, le premier du genre et une étape importante dans la fourniture protection contre les virus. [nL1N2I60SK]

Jeudi, le gouverneur de Californie a imposé certaines des restrictions les plus strictes à la grande majorité de la population de l’État, avec un couvre-feu sur les rassemblements sociaux et autres activités non essentielles commençant samedi soir et se terminant le matin du 21 décembre.

“Le virus se propage à un rythme que nous n’avons pas vu depuis le début de cette pandémie, et les prochains jours et semaines seront essentiels pour enrayer la hausse”, a déclaré le gouverneur Gavin Newsom, un démocrate, dans un communiqué annonçant la mesure, une semaine avant Thanksgiving.

Des restrictions similaires sont entrées en vigueur dans l’Ohio cette semaine, tandis que le Minnesota a ordonné la fermeture des restaurants, bars, gymnases et lieux de divertissement du vendredi au 18 décembre au plus tôt, les unités de soins intensifs des hôpitaux d’État étant fermées. à la limite de sa capacité.

Les autorités américaines ont demandé aux gens d’éviter les voyages inutiles et d’être prudents à l’approche des vacances de Thanksgiving et de Noël. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis jeudi une «recommandation forte» pour éviter de voyager pendant les vacances. [nL1N2I52AX]

Face à l’augmentation constante des cas et des décès dans la plupart des États, l’Institut de métrique et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington a mis à jour son modèle de prédiction et prévoit désormais 471000 décès de coronavirus d’ici le 1er mars, contre moins de 440 000 dans ses prévisions précédentes.